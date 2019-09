Har du tjekket din kupon? Danske Spil efterlyser lottomillionærer på Fyn

Hele seks lottomillionærer har ikke henvendt sig for at modtage deres gevinst i løbet af sommeren.

Det er en usædvanlig situation for Danske Spil, der lige nu efterlyser indehavere af vinderkuponer over hele landet. To af kuponerne er købt på Fyn - én i Kerteminde og én i Odense.

- Først og fremmest har vi været inde i en periode med virkelig mange vindere. Derfor er det selvfølgelig naturligt, at der kan være flere, der ligger inde med en kupon, de ikke har fået tjekket. Vi vil jo meget gerne have, at vores spillere får deres gevinster, så derfor vil vi gerne lige minde folk om, at de skal gå til deres forhandler med kuponen, siger presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Spil Camilla Cornelius.

Sjældent at gevinst ikke bliver indløst

I løbet af de seneste tre uger er 17 danskere blevet millionærer på Lotto og Eurojackpot, og af dem er der fem vindere, som ikke har været forbi en kiosk for at få tjekket deres kupon. Derudover mangler en enkelt vinder fra juni, men ifølge Danske Spil er det dog sjældent, at vinderne aldrig dukker op.

- Vi plejer heldigvis at finde vinderne. Det hjælper ofte, at de læser om det i medierne, eller at de taler med naboen eller vennerne, som har læst om det, siger Camilla Cornelius.

På den måde bliver de mindet om, at de har en kupon hængende på køleskabet eller liggende i en bukselomme.

- Tænk, hvor ærgerligt det ville være, hvis man endelig vandt og så ikke fik pengene. Det kan man jo næsten ikke holde ud at tænke på, siger hun.

Her er de fynske vinderkuponer købt

En af de seks vinderkuponer blev købt i Superbrugsen på Hans Schacksvej i Kerteminde i uge 34. Gevinsten på kuponen er på 1.500.000 kroner.

En anden vinderkupon blev købt i Meny på Åbakkevej i Odense NV i uge 35. Her er gevinsten 1.000.000 kroner.

