Danske Spil tror på fynsk Michelin-stjerne

Danske Spil har allerede kaldt den. Der er en Michelin-stjerne på vej til Falsled Kro.

De eftertragede stjerner uddeles på mandag, og spiludbyderen sætter den lave odds 1,35 på, at Falsled Kro i næste uge kan kalde sig en Michelin-restaurant.

Sidste år dryssede 29 Michelin-stjerner ned over Danmark, men ingen ramte Fyn, og både Falsled Kro og Pasfall i Odense måtte se sig forbigået.

- Det er altid vanskeligt at sætte odds på uddelingen af Michelin-stjernerne, for det er omgærdet af så meget mystik og hemmelighedskræmmeri. Men vi har vovet pelsen, rørt i gryderne og sat odds på flere restauranter i Danmark og på antallet af uddelte stjerner, siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig i Danske Spil.

Ingen andre fynske restauranter er med på Danske Spils odds.

Michelin

Michelinguiden er en bog med anmeldelser og anbefalinger af især restauranter. Den blev første gang udgivet i Frankrig i år 1900 af den franske dækfabrikant André Michelin. Her blev den uddelt gratis på autoværksteder og ved bilforhandlere for at hjælpe bilejerne med at finde benzintanke og værksteder samt i mindre grad overnatnings- og spisesteder.



Dengang var der kun 3.000 biler i Frankring. De fleste befandt i sig Paris, og guiden havde derfor det formål at få folk til at rejse ud på landet og dermed slide på dækkene.



I dag er det meget prestigefyldt for en restaurant at komme med i guiden og få en af de eftertragtede stjerner. Michelin giver op til tre stjerner per restaurant.