Danske Spil tror på fynsk Oscar

Danske Spil giver odds 2,5 på filmen The Square med fynske Claes Bang i hovedrollen som vinder ved årets Oscar-uddeling.

Der er gode chancer for, at skuespiller Claes Bang flyver hjem fra Hollywood med en Oscar-statuette efter uddelingen den 4. marts.

Det satser Danske Spil i hver fald på.

De giver således den svenske film The Square med Claes Bang i hovedrollen det laveste odds i kategorien bedste udenlandske film.

- Vi vurderer The Square som favorit til odds 2,5 på grund af filmens stærke præstation ved Cannes, men så har den også noget unikt over sig, og i modsætning til konkurrenterne har den humor i sig. Det kan briste eller bære, men vi tror på, at det er det, der er med til at distancere den fra de andre film og sikrer den en Oscar, siger Mathias Reimer Larsen, der er oddssætter i Danske Spil.

De øvrige film i kategorien, chilenske A Fantastic Woman og russiske Loveless, sættes til henholdsvis odds 3,0 og odds 5,0.

The Square blev forbigået ved Golden Globes. Til gengæld vandt filmen ved filmfestivalen i Cannes, og Claes Bang vandt sidste år den anerkendte filmpris European Film Award for bedste mandlige hovedrolle.