Danske spillere skal gø højest på isen i Odense

Odense Bulldogs skruer ned for udgifterne og satser på danske spillere for at sikre økonomien fremover. Det sker efter en sæson, hvor holdet ikke nåede i det indtægtsgivende slutspil.

Odense Bulldogs er gået på jagt efter danske spillere, der har lyst til at avancere i kæderne og få mere spilletid på isen. Det fortalte formand for klubben Henrik Benjaminsen, da han var gæst i magasinet Sport på Fyn, der sendes hver torsdag kl 18.25 på TV 2/FYN Nyhedskanalen.

I den netop overståede sæson måtte Odense Bulldogs ud og hente 1 million kroner akut, inden play in-kampene mod Herlev, der altså endte med samlet nederlag til fynboerne og dermed ingen kvartfinalekampe. Den situation vil Odense Bulldogs ikke bringe sig selv i igen, så derfor budgetteres der i den kommende sæson, i modsætning til den netop overståede, heller ikke med, at holdet spiller sig i kvartfinalen, og der skal i det hele taget holdes igen på pengene.

Læs også Sæsonen er slut: Bulldogs slået ud af Herlev

Det er ingen hemmelighed, at de fleste danske spillere er billigere end udlændinge, så derfor vil Odense Bulldogs nu gerne tegne flerårige kontrakter med både unge talenter og mere etablerede danskere for at skabe stabilitet på holdet.

Det er stadig vores sportslige mål at spille os i kvartfinaleserien, men vi budgetterer altså ikke med det Henrik Benjaminsen, formand og sportschef, Odense Bulldogs

I løbet af de kommende tre år er det planen, at det økonomiske råderum i Odense Bulldogs skal vokse, så der igen kan blive råd til flere udlændinge.

I første omgang er der skrevet kontrakt med canadiske Mike Daugulis, der vender tilbage til Odense efter to år i henholdvis Rungsted, Rødovre og Herlev, og formand Henrik Benjaminsen fortæller også, at klubben satser på at få fat på en udenlandsk målmand og måske en angriber. Ellers bliver det altså primært et dansk hold, der løber på isen, når sæsonen starter til september.

- Det er stadig vores sportslige mål at spille os i kvartfinaleserien, men vi budgetterer altså ikke med det, siger formanden.