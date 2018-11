Danskere skal blive bedre til at redde liv

Du kender måske remsen.

30 tryk og to pust.

Men det er langt fra alle danskere, der kender remsen.

Kursus i Odense Congress Center Lørdag inviterede Hjerteforeningen i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning flere end 100 nyuddanede genoplivningsinstruktører til Odense.

Her skulle de lærer, hvordan man på 30 minutter kan lære andre at redde liv. Kurset hedder ”Hjerteredderkursus – 30 minutters intro til genoplivning

Baggrunden for kurset i Odense er Hjerteforeningens kampagne "Giv liv". Foreningen ønsker at lære mindst 30.000 danskere, hvordan de griber et hjertestop an. Kilde: Hjerteforeningen

Derfor slog Odense Congress Center lørdag dørene op for nyuddannede genoplivningsinstruktører til et kursus. De flere end 100 instruktørerer har allerede styr på genoplivning, men lørdag skulle de blive bedre til at undervise andre.

- Det er ganske få ting, man skal kunne for at hjælpe en person, der falder om med hjertestop, understreger Maria Clemmensen, der er frivillig instruktør for Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen tilbyder gratis minikurser til grupper af fem til 15 personer. På kun en halv time kan gruppen ifølge foreningen lære at hjælpe, hvis en person falder om med hjertestop.

Læs også Uheld på landevej: Bil ligger på taget midt på vejen

Det skal være nemt

Det er Hjerteforeningen, der står bag kurset til de nyuddannede genoplivningsinstruktører. Og der er en særlig god grund til, at Hjerteforeningen opruster instrukturørerne.

- Det skal gøres nemt og overskueligt. Man skal have tillid til, at man godt kan gennemføre, forklarer Anne Kaltoft, der er administerende direktør i Hjerteforeningen.

Derfor tilbyder foreningen minikurser til små grupper af personer. Budskabet med minikurserne er klart:

- Det eneste, der er forkert, det er ikke at gøre noget, lyder det fra Maria Clemmensen, der lørdag blev klædt bedre på til at hjælpe andre.

Hvis du kunne tænke dig et gratis minikursus med Maria Clemmensen eller en af de andre frivillige, så kan du tilmelde dig her.

Læs også Før og nu: Se, hvor meget Odense har forandret sig på ti år