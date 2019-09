Facebook lover: Datacenter bliver 100 procent CO2-neutralt

Med løfter om CO2-neutralitet åbner Facebook torsdag nyt datacenter i Odense. Det skulle åbne i løbet af 2020, men allerede torsdag står tre af otte serverhaller klar.

Datacenteret kommer til at bruge en stor mængde el. Det skal ifølge Facebook udlignes med en vindmøllepark i Norge.

- Vi skal tilføje minimum samme kapacitet, som vi trækker ud, siger Peter Münster, kommunikationschef for Facebook i Norden.

Datacenteret vil sammen med fem andre planlagte centre ifølge Politiken stå for 17 procent af det samlede danske elforbrug.

Facebook vil kompensere for datacenteret i Odense dels ved at bruge vindkraft fra en vindmøllepark i Norge.

- Det er vigtigt for os, at vores fodaftryk er så lille som muligt. Vi har meldt klart ud, at vi på tværs af datacentre skal være 100 procent CO2-neutrale fra og med 2020, siger Peter Münster.

Vindmølleparken i Bjerkreim i Norge kommer til at producere 294 MW. Parken skal både kompensere for forbruget i Facebooks svenske datacenter i Luleå og det nye datacenter i Odense.

De norske vindmøller producerer indtil videre ikke strøm til elnettet, der når Danmark. Det er heller ikke alle vindmøller, der er sat op endnu, forklarer den kommunikationschefen for Facebook i Norden.

- De første vindmøller er begyndt at snurre og producere energi. De kommer online på nettet i løbet af de kommende måneder, siger Peter Münster.

Det har dog mødt kritik, at vindmølleparken er placeret i Norge og ikke i Danmark, hvor strømmen til det nye datacenter tages fra.

Vindenergien tæller nemlig kun med i det norske klimaregnskab og ikke det danske, fortæller Poul Erik Morthorst til Politiken. Han er professor på DTU og medlem af Klimarådet.

Det er dog mindre relevant for Facebook.

- For os er det ikke vigtigt, om strømmen kommer fra det land, datacentret ligger i.

- Derimod er det vigtigt for os, at den ekstra vedvarende energi, vi tilføjer, kommer ind i det samme elnet, siger Facebooks energidirektør Bobby Hollis til Politiken.

Facebook markerer åbningen med en rundvisning torsdag klokken ti. Her vil blandt andre klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), deltage.