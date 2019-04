Hjemmehjælpere får p-bøder: - De ansatte skal ikke betale

Ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) synes ikke om, at hjemmehjælpere modtager p-bøder flere gange om måneden, når de hjælper Odenses ældre:

- De ansatte skal ikke have p-bøder, når de går på arbejde. Det synes jeg ikke nogen skal, når de kører rundt for at passe dem, der virkelig har brug for hjælp.

Søren Windell vil have kortlagt, hvor stort problemet er, og så vil han i dialog med parkeringsselskaberne.

Reaktionen fra rådmanden kommer, efter at TV 2/Fyn tidligere torsdag har fortalt, at hjemmeplejerne i Odense Kommune ofte ser sig nødsaget til at parkere ulovligt, hvis de skal nå rundt til de mange ældre, der er i deres vagtplan i løbet af en vagt.

Et problem, hjemmeplejer Marianne Hansen kender fra sin egen hverdag. Hun har allerede fået tre parkeringsbøder, fordi hun prioriterede borgeren over p-pladsen.

- Det er et stort pres at have hængende hele tiden. Hvor kan jeg holde nu, når fru Jensen ringer til mig, og jeg ved, at hr. Hansen kommer med et nødkald, siger Marianne Hansen.

Bøderne står ved magt

Selvom Søren Windell er utilfreds med, at hans ansatte har fået p-bøder for at udføre deres arbejde, vil han ikke gribe til lommen og betale bøderne.

- Nej, det må vi simpelthen ikke. Det må vi ikke bruge kommunale penge på. Jeg synes, vi skal få kortlagt problemets omfang, og det er jo nok mest noget, vi har i bymidten. Den er også udfordret, både med parkeringspladser og opgravning og så videre, og derfor har vi rigtig mange, der cykler rundt, siger Søren Windell og fortsætter:

- Vi har også mange, der kører rundt i bil om aftenen og om natten, og der skal vi have løst det her. Jeg har talt med nogle private selskaber om det her, og de har været meget venlige og har udvist forståelse, og det synes jeg vi skal prøve at snakke med de andre (parkeringsselskaber, red.) om, så vi får løst det her.

Kaffemøde med kulturudvalget

Hvad vil du gøre for at hjælpe de ansatte, der har parkering som en daglig udfordring?

- Nu tager vi en kop kaffe med By- og kulturudvalget og hører, om vi ikke kan få løst det her på en eller anden måde. Det er dem, der har hyret P Nord til at gå rundt og sørge for, at parkeringen foregår, som den skal i Odense. De må kunne snakke med dem og sige: Det her, det skal vi simpelthen løse, siger Søren Windell.

Læs også Marianne får p-bøder på jobbet: - Min førsteprioritet er borgeren

Søren Windell medgiver, at det kan være svært at se, at det er en bil fra Ældre- og handicapforvaltningen, der holder et bestemt sted i byen, hvor en ansat er ude for at pleje en borger, og han mener, at man skal signalere det tydeligere over for p-vagterne.

- Jeg ved, at nogle handelsdrivende har en seddel i vinduet. Det kunne også være, at vi kunne gøre noget ganske simpelt. Vi skal ikke hen og opfinde alt muligt stort og tungt. Vi skal bare løse det.

Hvornår er det her løst?

- Det er farligt at give løfter, men det her tager vi fat i allerede i dag og prøver at snakke med By- og kulturudvalget, om vi ikke kan komme i dialog med særligt P Nord om det her problem, siger Søren Windell.