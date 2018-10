Opsang fra en gavflab: Politiske svadaer fra Larsen

Søndag morgen blev der helt stille i Danmark. 72-årige Kim Larsen sov ind efter længere tids sygdom.

Gavflaben, som han blev kaldt, leverede hit efter hit, men den brede flab skældte også ud eller blandede sig, når noget blev for vanvittigt i Larsens verden - som for eksempel rygeloven i 2007.

Jeg bryder mig ikke om, at vi fremstår som en lille krigsliderlig nation, og det synes jeg faktisk, at vi gør. Kim Larsen

Læs også Nationalskjald Kim Larsen er død

Vanvittig rygelov

Kim Larsen insisterede på at ryge på værtshuse. Så derfor tilbød han at betale bøden, hvis restauratørerne fik en. Det var især på stamværtshuset Lørups og Kick Off Sportspub i Odense, at Larsen gerne ville have lov til at ryge.

Fogh fik skæld ud

I 2003 var det krigen mod Irak, der fik Kim Larsen til at gå på barrikaderne i Odense.

- Man kan ikke forvente, at andre vil slås for én. Det vil sige, at jeg synes, at Fogh, Møller og hvad de nu ellers hedder alle de danske helte for tiden, de bør sætte sig op i en jetjager og flyve ud og slås, råbte Kim Larsen ud fra scenen på Flakhaven i Odense.

Læs også Personlige minder: Fynboerne siger farvel til Kim Larsen

Sammen med 1000 andre demonstranter var han med for at fortælle, hvad han mente om den krig.

- Jeg bryder mig ikke om, at vi fremstår som en lille krigsliderlig nation, og det synes jeg faktisk, at vi gør. Det bryder jeg mig ikke om.

02:04 Se indslag fra marts 2003 Video: Pavia Jakobsen Luk video

Anker er en laktaske

I september 2002 bakkede Kim Larsen pædagogerne i Odense op, da der skulle spares på børneområdet. 19.000 underskrifter blev samlet ind og givet til daværende borgmester, Anker Boye. Eller laktasken, som Kim Larsen kaldte ham.

- Jeg kalder ham en laktaske. Jeg siger ikke, at han er en laktaske, for så får jeg bare en injuriesag på nakken, og det gider jeg ikke. Men jeg siger, at jeg synes, at han ligner en laktaske. Du ved; den ser så nydelig ud, men der er ikke ret meget i den, sagde Kim Larsen til Fyens Stiftstidende i august 2002.

Under demonstrationen på Flakhaven i Odense pegede Kim Larsen op på Odense Rådhus og kom med en opfordring til demonstranterne:

- Dem deroppe - dem kan vi lade være med at give vores stemmer.

Og så sang han ellers "Hvad gør vi nu, lille du?"

Om lidt bli'r her stille

29. februar 2000 blev en lille pige født på fødeafdelingen på Faaborg Sygehus - som den allersidste på den afdeling. For samme dag lukkede den populære fødeafdeling. Og mens der blev serveret gravøl til personalet og brystmælk til babyen, så sang Kim Larsen "Om lidt bli'r her stille" for et meget rørt personale.