Stort fynsk hotel afviser blå partiers ønske om hurtigere åbning

32 fyret, mange har sagt op

Hotel Nyborg Strand taber millioner af kroner på at være lukket, og for at kunne genåbne har man brug for tid - det samme har de kunder, der skal booke arrangementer.



Hotellet har fyret 32 ansatte, elevstillinger er blevet nedlagt, og flere ansatte har selv sagt op. Resten er hjemsendt.