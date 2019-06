Projekt bivenlig landmand: - De danske bier skal bi-beholdes

Danskerne er dybt bekymret for bierne.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Norstat, som har lavet en analyse for Landbrug & Fødevarer - fire ud af fem danskere er bekymret.

Omkring 275 landmænd har meldt sig ind i kampen om at bevare en god bostand for bierne. Projekt “bivenlig landmand”. Én af dem er Ib Walther Jensen, som er landmand i Glamsbjerg. Han har længe "zummet" meget over situationen for de fynske bier.

- Jeg har meldt mig til det her projekt, fordi jeg godt kan lide insekter. Nu hedder det godt nok bier, men det er lige så meget sommerfugle eller andre insekter, som jeg gør det for. Bierne er vigtige i forhold til vores bestøvning i frugttræerne, siger han til TV 2/Fyn.

“Projekt bivenlige landmænd”

Analysen viser også, hvem brugerne mener, som har hovedansvaret. 46 procent mener, at det er landmændene, som skal bevare en mangfoldig bestand af de danske bier.

- Vi ved, at landmændene meget gerne vil gøre noget for at forbedre levevilkårene for de dyr der lever i landbrugslandet. Ofte ved de bare ikke, hvad der virker bedst. Derfor har vi lavet en række konkrete anbefalinger til landmændene om, hvad de kan gøre for at hjælpe bierne på deres bedrift, siger Lone Andersen i en pressemeddelelse, som viceformand for i Landbrug og Fødevarer.

Blomsten og bien For at planter kan lave frø og frugter, skal deres blomster bestøves med pollen.

Pollen kaldes også for blomsterstøv.

Pollen skal flyttes fra de hanlige blomster til hunlige blomster. Det sørger vinden og bierne for.

Blomsterne lokker bierne til fordi de indeholder nektar.

Nektar er en sød saft, som bierne er vilde med.

Nektaren er gemt nede i bunden af blomsten. Derfor må bien kravle helt ned i blomsten for at få fat på nektaren. Når bien kravler ind i blomsten, drysser der pollen ned på biens krop.

Bien flyver fra blomst til blomst for at få nektaren. På den måde spreder bien pollen.

Pollen udvikler sig til frø i blomsten - og derved får man nye blomster.

Mange dyr lever af blomster, frø og andre planter.

Bier er derfor vigtige for vores økosystem og hele naturens kredsløb. Se mere

Landmanden fra Glamsbjerg kan også allerede mærke, hvordan insekterne og bierne strømmer til. Han har nemlig sået flere blomsterbede nede ved sit vandløb.

- Det er jo til stor glæde for insekterne. Jeg har sørget for at så helt særlige blomster specielt tilegnet humlebier. Og det er jo også dejligt lige at kaste et blik på alle de bier på en sommerdag som i dag, siger Ib Walther Jensen.

Her er kortet over de bivenlige landmænd på Fyn. Foto: Landbrug og fødevarer

Han har dog også et godt råd til andre landmænd og biavlere på Fyn.

- Sørg for at have blomster i så lang tid, som overhovedet muligt. Her der har vi jo også nogle specielle buskadser, som giver noget polm i meget, meget lang tid. Hvide blomster virker også særligt godt. Hvis man husker at sørge for, at man har blomster hele året rundt, så er det virkelig godt, siger Ib Walther Jensen.