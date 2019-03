Nu seks døde kvier efter taks-forgiftning: - De dør mellem hænderne på os

I alt seks kvæg har nu mistet livet, efter de er blevet forgiftet med haveaffald, der indeholdt den giftige plante taks.

Det fortæller kvægavler Lene Bisgaard Gommesen, der onsdag morgen blev ringet op af en borger, der bor tæt ved den mark, hvor hun sammen med sin mand har 11 kvæg af racen skotsk højlandskvæg gående.

Borgeren i den anden ende var bekymret, fordi der var et kvæg, der lå ned, og hun var bange for, at det var dødt.

I første omgang kunne Lene Bisgaard Gommesen konstatere, at der lå tre døde dyr inden for en radius på 20 meter.

- I og med at de ligger så tæt, kan vi hurtigt konkludere, at det højst sandsynligt er forgiftning, de er døde af. Sunde dyr lægger sig ikke bare ned og dør, siger kvægbonde Lene Bisgaard Gommesen.

De forsøger at få de overlevende kreaturer væk fra området, så de ikke bliver forgiftet af det samme, som de allerede døde kvæg.

- Men de vil ikke med os, fordi de er enormt følelsesladede omkring de her døde dyr, der ligger der, og vil ikke forlade dem, fortæller Lene Bisgaard Gommesen.

Dør mellem hænderne på os

De beslutter derfor at fjerne de døde dyr fra indhegningen, og i det de tager dem ud, finder hun en trillebørfuld haveaffald, hvor der blandt andet er taks i.

- Og så kan jeg jo ret hurtigt lægge to og to sammen, og vi kontakter Kerteminde Kommunes biolog Martin Søholm, der kommer op og bekræfter, at det er taks. Og så ved vi jo godt, hvad der er galt, siger Lene Bisgaard Gommesen.

Hun ringer til dyrlægen, som hun allerede har talt med en gang, og siger, at de har fundet årsagen til dyrenes pludselige død. Dyrlægen kommer også derud og påbegynder behandlingen af det resterende kvæg.

- Problemet er, at der findes ikke en modgift. Så det man giver dem, er aktivt kul. Vi får indfanget dyrene og begynder at behandle dem, og mens vi står og behandler dem, er der faktisk to yderligere, der dør mellem hænderne på os. Det er skrækkeligt, siger en tydeligt påvirket Lene Bisgaard Gommesen.

Hun fortæller, at de nu har taget de sidste dyr hjem, så de kan observere dem, da de ikke er ude for livsfare endnu. Det kommer helt an på, hvor store mængder de har spist af det taks, der lå i indhegningen, og som også har kostet endnu en kvie livet.

- I løbet af natten er der faktisk yderligere én, der er død, siger kvægavleren.

Uerstattelige avlsdyr

Hun vil rigtig gerne i kontakt med den person, der har smidt det skæbnesvangre haveaffald i dyrenes indhegning.

Ikke for at hænge nogen ud, men simpelthen for at få vished og få forklaret, at det har haft fatale konsekvenser.

Indtil det er sket, bliver dyrene på gården, understreger Lene Bisgaard Gommesen.

- Én ting er, at det har en rigtig stor økonomisk betydning at miste seks dyr. Nogle af dem er uerstattelige avlsdyr, som ikke kan prissættes. Men vi er også rigtig glade for vores dyr, så vi er enormt påvirkede af det, siger kvægbonden.

Taks: En af de mest giftige planter i Danmark

Taks er en nålebusk, der er giftig for både mennesker og dyr. Ifølge giftlinjen er symptomerne på taks-forgiftning opkast, mavesmerter, diarré og i alvorlige tilfælde muskelsvækkelse og påvirkning af blodcirkulation og åndedræt.

- Taks er en af de mest giftige planter, vi har i den danske natur. Faktisk er den så giftig, at den er blevet udryddet mere eller mindre fra den danske natur. Man har simpelthen ikke ønsket at have den, fordi den er så giftig. Man har nok mistet lidt viden om, hvor giftig den egentlig er, siger biolog Martin Søholm, der som en af de første tilså dyrene.