Årets entreprenør på Fyn: De dygtigste til vækst

Robotter med blå lys ruller ned ad ramperne i hallen, hvor montørerne er i fuld gang. MiR 500 er den nye baby hos årets entreprenør på Fyn.

Den er netop lanceret på markedet og er designet til at flytte paller og tung last i forskellige typer industrier. Robotten kan løfte op til 500 kilo, og har fået stor opmærksomhed ude i verden.

Målet var at skabe en virksomhed, som var verdensførende indenfor det her. Det synes jeg, vi er ved at være, nu skal vi bare ud i alle kroge i hele verden. Det er ret fedt! Niels Jul Jacobsen, grundlægger og udvikler i MiR

Indtil videre har robotvirksomheden bygget 20 eksemplarer af den nye robot. Målet er at producere 100 styk i løbet af i år.

Ambitionerne er store og har været det fra starten.

- Da vi startede med at lave MiR i sin tid var målet netop at skabe en virksomhed, som var verdensførende indenfor det her. Det synes jeg, vi er ved at være, nu skal vi bare ud i alle kroge i hele verden. Det er ret fedt, siger Niels Jul Jacobsen, der har været med til at stifte virksomheden.

Iværksætterhjerte og stædighed

Prisen som EY Entrepreneur Of The Year går til den virksomhed, som er den bedste vækstskaber. På Fyn har 137 virksomheder kvalificeret sig, og det er 27 procent flere end sidste år.

Men ikke kun vækst tæller. Juryen kigger også på virksomhedens værdier, socialt engagement og lederevner.

Juryen mener blandt andet, at Thomas Visti og Niels Jul Jacobsen begge har et stort drive, iværksætterhjerte, stædighed, disciplin og energi.

- Det er et stort skulderklap til hele organisationen og vi er stolte af den vækst, vi har opnået. Vi skal huske at hjælpe hinanden og kommunikere, så alle er med på, hvor virksomheden er på vej hen, mener adminstrerende direktør, Thomas Visti Jensen.

MiR 500 er et eksempel på, at robotvirksomheden er først på verdensmarkedet - og de har travlt.

Siden direktøren vendte hjem efter fem uger i Kina i sidste uge, har han sagt goddag til 17 nye medarbejdere.

Ved årsskiftet var de 50 ansatte i Mobile Industrial Robots, nu er de 125 medarbejdere i Odense. Foto: Morten Grundholm

Ekstra indsats fra medarbejderne

Virksomheden holder månedlige medarbejdermøder og afholder interne træningsprogrammer for nye medarbejdere i de første par uger. Herefter får de gradvist flere opgaver. Det gælder også Maibritt Larsen, som har været ansat i to måneder som robotoperatør.

- Der er en rigtig god stemning herude, og man arbejder sådan meget selvstændigt, når man er lært op. Det kan jeg rigtig godt lide, siger hun.

Mobile Industrial Robots er i år vokset med 150 procent og har ansat 75 nye medarbejdere siden årsskiftet.

Stresset ville nogle måske mene, men det er en del af mindsettet, at medarbejderne skal have lyst til at tage del i væksteventyret. De skal være villige til at yde en ekstra indsats på nogle tidspunkter, og det er ikke et 9-16-job at bygge robotter.

- Det er klart, jeg også har travlt indimellem og føler mig presset. Men når det går godt, så er det meget nemmere at håndtere. Det synes jeg, det gør her hos os, og derfor tror jeg, vi har været så gode til at vækste i den her periode, fortæller Thomas Visti Jensen.

Han lægger vægt på kommunikation og muligheden for at spørge og hjælpe hinanden i den hurtigt voksende organisation.

Moden vækstvirksomhed

EY Entrepreneur of the Year gives hvert år til en moden og etableret vækstvirksomhed, der stadigt vokser.

Virksomheden skal være mindst tre år gammel og seneste regnskab skal vise positivt resultat og positiv egenkapital.

Kravet er mindst 20 ansatte og en vækst i antallet af medarbejdere foruden vækst i omsætning og bruttoavance på mindst 15 procent.

En uafhængig jury af erhvervsfolk kårer seks vindere i regionerne, som går videre til landsfinalen.

Sidste år gik prisen til den fynske møbelvirksomhed Carl Hansen & Søn, men også Micro Matic og Niels Thorborg har tidligere vundet prisen.

Mobile Industrial Robots har tænkt globalt fra starten, og det mener Thomas Visti Jensen er vigtigt for at vækstvirksomhederne. Foto: Morten Grundholm

Årets fynske entreprenør er førende producent af de samarbejdende mobile robotter, som alle er udviklet og bygget i Danmark.

Nystartet: Vi skal nå 80 mere i år

Mathias Pedersen er netop startet som robotmontør efter gymnasiet.

- Det er nyt og udfordrende at bygge den nye MiR500. Vi er alle nye og skal sætte os ind i tingene og vi skal nå at have lavet 80 mere i løbet af i år. Vi har lavet 20, så vi har lidt travlt, fortæller han.

Det kræver vilje i hele organisationen

Ifølge EY's jury er det virksomhedens evne til at disrupte markedet kombineret med et stort drive og et stædigt iværksætterhjerte, som gør Mobile Industrial Robots til årets entreprenør.

Ambitionen for MiR i år er at vokse fra en omsætning på 75 millioner kroner til knapt 200 millioner kroner og få cirka 1.200 robotter ud at køre.

Hos Kverneland i Kerteminde ruller MIR's robotter rundt. Foto: MiR

- Jeg tror, det kræver en mentalitet i at synes, at vi skal lykkes. Det kræver simpelthen viljen i hele organisationen til at vide, at det er en kæmpestor forandring, mener Thomas Visti Jensen.

Robotvirksomheden blev, efter at have eksisteret i bare fire år, i foråret solgt for 1,6 milliarder kroner til amerikanske Teradyne.

