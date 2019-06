De er begge røde - men fynske folketingspolitikere er uenige om antal pædagoger

De fynske folketingskandidater Julie Skovsby (S) og Rasmus Helveg Petersen (R) vil begge gerne ansætte flere pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver. De er dog ikke enige om, hvorvidt minimumsnormeringer er løsningen.

Begrebet 'minimumsnormeringer' dækker ellers over, at der maksimalt må være tre børn til én voksen i vuggestuerne, og seks børn til én voksen i børnehaverne - væsentligt flere end det er tilfældet i dag.

Læs også Hos pædagogerne Mette og Louise: - Helt normale børn ender med diagnoser

Rasmus Helveg Petersen og Radikale Venstre ønsker at indføre minimumsnormeringer, hvis regeringen bliver rød efter valget på onsdag.

- De første 1.000 dage i et barns liv er så utrolig vigtige, og der er helt normale, stærke børn, der kommer i klemme og ikke får den opvækst, de skal have. Vi bliver nødt til at sætte det krav om, at der er ordentlig pasning, siger politikeren til TV 2/Fyn.

Frygter besparelser

Socialdemokraternes Julie Skovsby afviser, at antallet af pædagoger skal låses fast af minimumsnormeringer.

- Jeg vil gerne, at der kommer flere voksne, for virkeligheden er, at der er blevet færre voksne, og der er blevet skåret milliarder på velfærden, mens vi har haft den borgerlige regering. Hvordan man gør det, har jeg ikke noget ideologisk forhold til, fortæller hun.

Læs også Fynsk folketingskandidat klar med krav til S

04:55 Se hele debatten mellem Rasmus Helveg Petersen og Julie Skovsby. Luk video

Blandt andet frygter Julie Skovsby, at det vil få negative konsekvenser for andre, hvis der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

- Jeg vil ikke være med til, at det betyder besparelser på andre områder, siger Julie Skovsby.

Folketingsvalget afgøres grundlovsdag, onsdag den 5. juni.

Fakta Julie Skovsby Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 15. november 1978 i Odense Gift, 2 børn Politiske hverv Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2007 - nu Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet 2006 - nu Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet 2005 - 2007 Familieordfører Folketinget, Socialdemokratiet Næstformand for Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet Se fuld profil