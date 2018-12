Udvist families advokat klager: - De er kommunens ansvar

Nyborg Kommune stoppede al støtte til den udviste somaliske familie Abdisalan Hussein torsdag i sidste uge. Udover at lukke for økonomisk hjælp er børnene blevet udelukket fra skole og børnehave, og forældrene må ikke arbejde.

En udlændingeadvokat har nu klaget over kommunens håndtering af sagen.

Kommunen har alt for hurtigt lukket for den økonomiske støtte til den somaliske familie fra Nyborg, og det har fået udlændingeadvokaten Niels-Erik Hansen til at klage over, at kommune ikke længere vil hjælpe familien.

- De er et totalt limbo lige nu. De ved ikke, hvad der skal ske. Men vi prøver, at få myndighederne til at reagere på deres situation, siger advokat Niels-Erik Hansen, til TV 2/Fyn.

Asyl eller udsendelse

Familien, der består af otte børn og to voksne, har været i Danmark i tre år. Den har netop fået afslag på en forlængelse af deres midlertidige opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen begrunder afslaget med, at der nu er mindsket risiko for familien ved at vende tilbage til Somalia.

Familiens eneste mulighed for at blive i Danmark er at lade børnene søge om asyl. Det har de gjort, men en afgørelse kan være op til et år undervejs. Imens må faderen ikke arbejde, kommunen har lukket for pengeklassen og børnene er smidt ud af deres børnehaver og skoler.

Systemet er slet ikke gearet til det her. Men det bliver det nødt til at være, for der kommer rigtig mange af de her sager fremover. Niels-Erik Hansen, udlændingeadvokat

- Politiet har indstillet til, at familien skal tage ophold på et udsendelsescenter, som drives af Kriminalforsorgen. Børenne har søgt asyl, så derfor kunne de ligeså godt være på et asylenter. Men de har bare ikke hørt noget og ved derfor ikke, hvad de skal, siger Niels-Erik Hansen.

Hvem har ansvaret?

Advokaten har klaget over Nyborg Kommune, fordi det ifølge ham er kommunen, der skal tage ansvaret for familien, indtil en ny myndighed overtager.

- Så længe der ikke er nogen anden myndighed, der har overtaget ansvaret, som for eksempel Udlængestyrelsen, så hænger ansvaret på kommunen, fortæller familien advokat og fortsætter:

- Vi har en grundlov, der siger, at folk ikke må ligge og dø af sult på gaden. Ligesom vi også i grundloven har nogle regler om, at børn skal gå i skole. Vi har nogle helt basale rettigheder, som skal overholdes her.

Flere sager på vej

Udlændingeadvokaten Niels-Erik Hansen er ikke et sekund i tvivl om, at der er tale om en type sager, hvor der er mange flere på vej.

- Der er hundredvis af sager på vej i systemet. Men man hører bare først om det nu, fordi de fleste sager handler om familier, der er forsvundet til andre lande, siger advokaten.

Og derfor skal myndighederne ifølge udlændingeadvokaten også opruste og forberede sig.

- Myndighederne står og er lidt afventende over for, hvad de skal gøre, og hvordan de skal reagere. Så systemet er slet ikke gearet til det her. Men det bliver det nødt til at være, for der kommer rigtig mange af de her sager fremover. Desværre, fortæller Niels-Erik Hansen.

