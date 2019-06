Skal 16-årige have stemmeret? De er selv i tvivl

Både SF og Alternativet mener, at man som 16-årig skal have lov til at stemme til folketingsvalget.

- Vi vil give ungdommen en stemme, så de får større medbestemmelse på den fremtid, som det jo i høj grad er dem, der skal leve i, lyder det fra Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, på partiets hjemmeside.

Men hvad synes de unge egentlig selv? Onsdag var der Grundlovsfestival i Nørre Aaby, hvor elever fra byens fire efterskoler deltog. Den lejlighed benyttede TV 2/Fyn til at spørge de unge, hvad de egentlig selv mener om, hvis de fik stemmeret som 16-årige.

- Det er meget fornuftigt. For eksempel for mig selv - fra jeg fik samfundsfag i folkeskolen har jeg gået rigtig meget op i dansk politik og følger med rigtig mange steder i dansk politik. Så jeg ville godt kunne stemme til det her valg, siger Joshua Wright, der er elev på Viby Efterskole.

SF luftede forslaget i 2016, og partiets formand har peget på, at man har gode erfaringer med at sænke stemmealderen i Østrig, hvilket landet gjorde i 2007.

- Det var faktisk en ret god idé. Jeg føler i hvert fald selv, at jeg ville være ret afklaret, hvis jeg skulle stemme i dag, siger Johanne Larsen, der også er elev på Viby Efterskole

Hvad med sodavandspriserne?

Det er dog også nogle af de unge, der mener, der kan være ulemper ved at lade folk på 16 år stemme.

- Det kan både være en god og en dårlig ting. Jeg føler, stadig nogle er påvirkelige til nogle ting, som jeg ikke synes burde påvirke, hvad man stemmer på. For eksempel sodavandspriser og alkoholpriser, siger Morten Petersen fra Eisbjerghus Efterskole.

Han bliver bakket op af Caroline Erlund, der ligeledes går på Eisbjerghus Efterskole.

- Jeg kan godt se meningen i det, men jeg synes også, det er måske lidt tidligt, siger hun.

Hun mener, det ville lægge for meget ansvar på mennesker i en ung alder.

- Jeg synes i hvert fald, det ville være lidt tidligt, hvis jeg allerede skulle føle mig forpligtet til at skulle stemme og tænke på, hvad der ville være godt for vores land.

