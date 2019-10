Fynske skatte til event i Ryslinge: - De får ikke mit komfur, men de må gerne fotografere det

- Sikke et fint komfur. Hvor har du det fra?

Flere gange må Jørgen Rosenfeldt fra Tullebølle på Langeland besvare spørgsmål. Han sidder ved et bord i Café Fabers i Ryslinge og venter. Venter på at få vurderet det, der umiddelbart ligner et stykke legetøj.

- Det er ikke legetøj. Det er en model af et komfur fra Langes Jernstøberi i Svendborg, som min farmor og farfar fik omkring 1910, siger han selvsikkert, for Jørgen Rosenfeldt har styr på familiehistorien.

- De fik et stort komfur, da de blev gift i 1910. I den forbindelse fik de også denne model. Det er bestemt ikke legetøj. Det er en model, der nok kun findes i dette eksemplar, fortæller Jørgen Rosenfeldt.

Læs også TV 2/Fyn inviterer: Dine familieklenodier gemmer på den fynske historie

Dukke til 500 kroner

Som så mange andre, der er mødt frem i Ryslinge, må han væbne sig med tålmodighed. Han har et nummer i køen og må - som ved bageren søndag morgen - vente på sin tur. Ham vender vi tilbage til.

En anden gæst til arrangementet, der finder sted i et samarbejde mellem TV 2/FYN, Øhavsmuseet, Svendborg Auktioner og Café Fabers, er Lisbeth Kokman fra Ryslinge. Hun er troppet op et time før det hele begynder og pakker langsomt to ting ud.

- Det her er Bella. Den dukke fik jeg af min far for 61 år siden, siger hun og sætter dukken på bordet foran sig. Dukkens hoved triller af og lander i Lisbeths skød.

- Jeg har ellers haft den til dukkedoktor, men det er ikke lavet godt nok, ærgrer hun sig.

Lisbeth Kokman endte med at forære en vase til Café Fabers. Hun syntes, at den gjorde bedre gavn i cafeen end hjemme hos hende selv. Foto: Preben Dahl

Hun har også en lille mellemting mellem en kande og en vase med.

Kanden vurderes til omkring 200 kroner, da hun har været ovre og tale med en vurderingsmand fra Svendborg Auktioner. Hun ender med at forære den til cafeen. Dukken bliver dog pakket ned igen og skal med hjem, selv om værdien ikke er meget større.

- De sagde, at den kun er omkring 500 kroner værd. Det er mindre, end jeg troede. Nå, det er min Bella. Jeg er glad for den. Og ved du hvad, den får vasket hår en gang om året af mit barnebarn, fortæller Lisbeth Kokholm, der bliver i caffen og nyder en kop kaffe.

Ikke skuffet, men måske mere overrasket over prisen på sit kæreste eje.

Inger og Bent Jensen fra Sdr. Nærå fik sat historie og værdi på familieklenodier. Foto: Preben Dahl

Øhavsmuseet har deres eget bord i cafeen. Her sidder de og venter på genstande og historier, der knytter sig til deres område. Og pludselig er der bid.

- Jamen dog. Det er jo en skattepung fra Lyø. Jeg kan se, at den er fra 1886, smiler museumsinspektør Tissel Lund- Jacobsen og griber begejstret den hvide stofpung, der engang husede et helts års skat til Holstenshuss gods, som Lyø dengang hørte under.

Spændende lokalhistorie

Ejeren er Sabina Stolz, der derhjemme har en hel dragkiste fyldt med spændende klæder fra Lyø. Hurtigt bliver det til en dyb snak om familie og lokalhistorie. Noget der glæder Øhavsmuseets leder Peter Thor Andersen.

Læs også Fortidsfund gjort i Nyborg: - Det er rigtig, rigtig stort

- Vi har fået en fire-fem af denne slags lokalt interessante genstande at se i dag. Der dukker altid noget op, når vi på denne måde møder folk til et arrangement. Det er spændende, slår Peter Thor Andersen fast.

Og så ellers tilbage til Jørgen Rosenfeldt, der skal til at pakke det lille støbejernskomfur ned i en papkasse. Han er glad. Men har ikke udsigt til at bytte komfur for en formue på en auktion.

Mange gamle ting blev vurderet i Ryslinge. Blandt andet dette elektroniske apparat. Foto: Preben Dahl

- De sagde, at det er mellem 1.500 til 2.000 kroner værd. Det er fint, jeg vil heller ikke skille mig af med det. Da jeg talte med museumsfolkene, foreslog de, at jeg kontakter museet i Svendborg. De har haft en udstilling med ovne fra Langes Jernstøberi, og er nok interesserede. De får ikke mit komfur, men de må da gerne fotografere det, fortæller Jørgen Rosenfeldt inden har triller hjemad mod Tullebølle.

Da arrangementet er ovre, og den sidste besøgende lukker døren bag sig, gør Martin Birger Nielsen fra Svendborg Auktioner status.

Læs også Tipoldefar gik der også: Familien Kristensen fejrer friskoles 160-års fødselsdag

- Det er altid dejligt at møde mennesker på denne måde. Der kom virkelig mange ting. Vi har fået lavet en aftale om at tage en stol af den danske danske designer Poul Volther på auktion til december. Og så har der været flere, der nævnte, at de havde andre ting derhjemme. Ting de ikke ville tage med i dag. Dem er vi spændte på, siger auktionsmanden.

For længe siden blev årets skat afleveret i en pung som den museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen fra Øhavsmuseet holder. Foto: Preben Dahl