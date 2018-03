De første stillinger slået op: Miljøstyrelsen søger medarbejdere til Odense

Miljøstyrelsen har slået flere akademiske stillinger op. Jobopslagene er de første af mange, lyder det fra styrelsen.

Medarbejderne i Miljøstyrelsen skal ikke kun have ny arbejdsadresse - i slutningen af marts skal de også have nye kolleger. Siden det blev offentliggjort, at Miljøstyrelsen flytter til Odense, er flere stillingsopslag slået op på styrelsens hjemmeside.

Ifølge fyens.dk søges der mindst 21 akademikere til faste stillinger, og der er flere job på vej, forsikrer pressechef i Miljøstyrelsen, Henrik Hagen Olsen.

- Jobopslagene er første bølge af flere, siger han til fyens.dk.

Der søges blandt andet jurister, statskundskabere og kemiingeniører. Fælles i alle jobopslag er beskeden om, at Miljøstyrelsen fremover har hovedsæde på Tolderlundsvej og Englandsgade i Odense.

- Vi vil således lægge vægt på, at du som vores nye kollega er afklaret med at skulle starte op i København og sidenhen flytte med dine opgaver til Odense, står der.

Medarbejdere siger op

Miljøstyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvor mange af styrelsens 440 medarbejdere, der sammen med arbejdspladsen pakker flyttekasserne og skifter livet i hovedstaden ud med et på Fyn. Det er heller ikke offentliggjort, hvor mange medarbejdere der fremover ønsker at pendle til Odense, eller hvor mange der har sagt op på grund af flytningen.

Det har tidligere ikke været muligt for TV 2/Fyn at få en kommentar fra Miljøstyrelsen medarbejdere angående flytningen, men til fyens.dk siger pressechefen, at nogle medarbejdere allerede har afleveret deres opsigelse.

- Der er nogle få, der har sagt, at de søger nyt job, og der er også en naturlig udskiftning af medarbejdere, siger Henrik Hagen Olsen.

Miljøstyrelsen skriver i jobopslagene, at man forventer at have lokalerne i Odense klar senest 1. juni 2018. Ved årets udgang er hele Miljøstyrelsen flyttet til Odense.