De fynske borgmestre står sammen: Nej tak til Kattegatbro

Samtlige fynske borgmestre er enige om, at en Kattegatbro vil bremse væksten på Fyn, skriver de i en fælles pressemeddelelse.

Regeringens forslag om at lave en Kattagatbro til 58 milliarder kroner møder massiv modstand hos de fynske borgmestre.

Samtlige ti borgmestre er enige om, at den bro vil gøre det sværere at fortsætte væksten og udviklingen på Fyn. Alle ti har underskrevet en fælles pressemeddelse, der lyder sådan her:

Med udmeldingen om en mulig Kattegatbro skaber man en skæv udvikling i Danmark. Vi er på Fyn rigtig glade for regeringens resultater i forhold til at skabe et bedre Danmark i balance. Med en eventuel Kattegatbro vil dette arbejde blive negativt udfordret. Resultatet vil blive en kraftig centralisering omkring aksen København-Aarhus.

For Fyn vil en bro over Kattegat betyde, at en stor del af den trafik, der skaber udvikling og vækst på Fyn, vil blive sat under pres. Herudover er det afgørende, at vi fortsat nationalt holder fokus på at udvide med det tredje spor på Vestfyn og Syd om Odense. På Fyn var 2017 et rigtig godt år med både en videreførelse af det tredje spor fra Nr. Åby til Odense Vest og takstnedsættelser på Storebælt. De Fynske kommuner er enige om, at næste skridt efter motorvejsudvidelsen må være en udbygning af en fast forbindelse over Lillebælt samt timemodellen. Vi anbefaler klart at fortsætte prioriteringen af infrastrukturen på Fyn til gavn for sammenhængskraften i hele Danmark.

Syddanmark skæres væk

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V) frygter, at en kommende Kattegatbro vil bremse væksten på Fyn.

- Vi er meget glade for regeringens ønske om et Danmark i bedre balance, og vi er også glade for, at vi er blevet så flot tilgodeset i forhold til udflytningen af statslige arbejdspladser, men hvis vi skal fortsætte de positive takter, mener vi altså, at det er helt forkert at lave en korridor, der styrker aksen København-Aarhus, siger han.

Selvom Fynske Motorvej er stærkt belastet og en del af trafikken gennem lanedet ville kunne ledes udenom Fyn og dermed mindske presset henover Fyn, mener Kenneth Muhs, at Kattegatbroen vil have flere negative konsekvenser end positive.

Vi vil gerne fortsat have muligheden for at styrke både væksten, erhvervslivet og bosætningen på Fyn, og hvis man skaber en ny akse mellem Jylland og Sjælland, risikerer man at skære Fyn og Region Syddanmark væk fra den udvikling, siger Kenneth Muhs.

Odense Kommune er i rivende udvikling for tiden, men også her er borgmester Peter Rahbæk Juel (S) bekymret for, at en ny trafikåre udenom Fyn og Odense vil være skadelig for den fortsatte udvikling. Ikke bare på Fyn, men for hele Danmark.

- Jeg synes, det er ufornuftigt at lægge så stor en investering i et projekt, der ikke tilgodeser hele landet. Det vil være langt bedre at få en udvidelse af E20 (Fynske Motorvej, red.) og få den kollektive trafik med, så den bliver mere attraktiv at bruge til gavn for hele Danmark, siger Peter Rahbæk Juel, og nævner Femernforbindelsen som et eksempel på et langvarigt og dyrt projekt:

- Man har talt og talt om den forbindelse i årevis, og spaden er dårlig nok kommet i jorden. Jeg har en bekymring for, at en Kattegatforbindelse fortoner sig uendelig langt ude i fremtiden, hvor man i stedet kunne styrke sammenhængskraften i Danmark med en ny lillebæltsbro og en udvidelse af E20. Vi ved, at det koster 1,4 milliarder kroner at udvide motorvejen med det tredje spor, så lad os holde fast i det, i stedet for at begynde at asfaltere Kattegat, siger Peter Rahbæk Juel.