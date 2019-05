Manglende kræfttjek: De genindkaldte kan være rolige

299 kvinder under 50 år har fået mangelfulde kræftundersøgelser på Odense Universitetshopsital.

Kvinderne, som er arveligt disponeret for brystkræft, er over en periode på fire år, kun blevet undersøgt med røntgen. Ifølge de nationale retningslinjer skal man både undersøges med røntgen, ultralyd og af en læge.

Ifølge et mødereferat fra interesseorganisationen Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik i april 2017 skyldes de mangelfulde kræfttjek, hvad der beskrives som "ressourcemæssige årsager".

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) afviser, dog at den manglende behandling er sket på grund af mangel på ressourcer.

- OUH har på ingen måde anlagt den tolkning, de har af retningslinjerne, på baggrund af ressourcemæssige årsager, siger Stephanie Lose til Ritzau.

Peder Jest, der er lægelig direktør på OUH mener, at der er afveget fra retningslinjerne på baggrund af en faglig afgørelse.

- Jeg mener, at det er en faglig afgørelse, og de kan vurderes forskelligt, de her retningslinjer. Det er nogle dygtige eksperter vi har, som også rådgiver andre hospitaler. Det er et fagligt skøn for at bruge ressourcerne på de patienter, som har det største behov, og det er det, der er baggrund for, at man har taget den beslutning, uddyber Peder Jest.

- Jeg vil gerne berolige de kvinder, der er indkaldt. De er blevet undersøgt en gang før, og der er ikke større risiko, siger Peder Jest til TV 2/Fyn.

Manglende orientering

Socialdemokraten Poul Erik Svendsen, der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, var ikke klar over, at OUH afveg fra retningslinjerne.

- Jeg blev orienteret om det, da Jyllandsposten bad om aktindsigt, siger Poul Erik Svendsen.

Det kunne se ud som om, det her ikke var en fejl, men en bevidst beslutning fra sygehusledelsen i et forsøg på at spare ressourcer. Er det ikke en skærpende omstændighed?

- Nu må vi have en samlet redegørelse for det her. Er der retningslinjer fra de centrale sundhedsmyndigheder, så skal de selvfølgelig følges. Der kan man ikke egenhændigt stå og tolke på. Der kan overhovedet ikke tolereres slinger i valsen i forhold til det, siger Poul Erik Svendsen.

Peder Jest, lægelig direktør på OUH, siger til TV 2/Fyn, at sygehusledelsen heller ikke på forhånd var klar over, at brystkræftafdelingen på OUH afveg fra centrale retningslinjer.

- Det blev vi, da man begyndte at diskutere nye retningslinjer og den lignende sag i Ringsted rullede. Så besluttede vi, at vores eksperter måtte kigge på, om vi overholdt alle retningslinjer. Vi blev opmærksom på, at der var to grupper patienter, hvor retningslinjerne blev tolket anderledes end man ellers gør, siger Peder Jest.

Den lægelige direktør understreger, at alle kvinder der har haft mistanke eller hvor lægen har haft mistanke om kræft, har fået den fulde undersøgelse.

Det er Jyllands-Posten, der kommer med de nye afsløringer af manglende kendskab til retningslinjerne i Region Syddanmark. Afsløringerne om Fyn kommer i forlængelse af en lignende sag på Ringsted Sygehus på Sjælland, hvor sygehusets radiologiske afdeling ikke kendte til de nationale retningslinjer for brystundersøgelser.