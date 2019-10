Dagens Fantastiske Fællesskab: De gør livet sjovere på plejehjemmet

Sådan her beskriver Onsdagsklubben i Marstal sig selv i deres indstilling:

Vi har bestået i 20 år og vi startede med at gå ture med ældre på plejehjemmet, men vi fik hurtig gang i forskellige tiltag som revyer, seniorfestivaller, modeopvisning med mere.

For 20 år siden overtog vi Onsdagsklubben, som fejrede 50 år i 2018. Her mødes ugentligt 45 - 50 ældre damer i alderen fra 60-90 år. Vi har aftenandagt 2 x årligt med spisning for beboere på hjemmet, et nyt tiltag bliver en ugentlig gåtur for alle.

Vi håber, vi afhjælper ensomhed, skaber glæde og latter.

Hvad er formålet med fællesskabet:

At yde bistand til arrangementer for ældre på plejehjemmet "Marstal Ældre center" og kommunens øvrige pensionister. Skabe glæde, og give gode oplevelser.

Hvorfor skal I vinde prisen:

Vores fællesskab gør, at vi skaber en masse glæde blandt vore ældre. Vi har vores gode humøre, trods det, at vi selv er en ældre gruppe i dag (60-86 år).

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Hvis vi er så heldige at vinde, skal gruppen en tur i teatret med alt betalt, men der skal især bruges penge på god underholdning til de ældre og kørsel til de gangbesværede