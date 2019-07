Tyve raserede Susannes hjem: - De har været kolde i røven

Mens Susanne Lydholm fra Strib var på ferie i sit sommerhus i Nordjylland med sin mand, havde indbrudstyve god tid til at gennemrode hjemmet på Fyn.

- De har været kolde i røven. Politiet mener, de (indbrudstyvene, red.) har været her i tre timer. Hele tiden med risiko for at blive opdaget. Vi kan endda se, at de har haft tid til at håndplukke det mest værdifulde i vores keramiksamling, fortæller Susanne Lydholm til TV 2/Fyn.

Tyveriet skete mellem torsdag og fredag i sidste uge, hvorefter Susanne Lydholms genbo ringede med den kedelige besked om, at et vindue i havestuen stod åbent, og en dør var smadret.

- Alt er gennemrodet, og stort set alt er smidt ud af skabe og skuffer. Døre og karme er smadret. Det er slet ikke rart at se sit hjem molestreret på den måde, siger Susanne Lydholm.

Politiet finder tyvekoster

Derfor besluttede Susanne Lydholm og hendes mand at lukke huset af, efter politiet havde gjort sit arbejde, og tage tilbage til sommerhuset nordpå.

- Vi kunne ikke holde ud at være der. Lige meget hvor vi kiggede hen, blev vi konfronteret med indbruddet. Man er uforstående over for, at nogle mennesker kan gøre sådan mod andre bare på grund af penge.

Der skulle dog ikke gå mange dage, før Susanne Lydholms telefon igen ringede hende hjem til Fyn. Denne gang var politiet i røret - man havde fundet de stjålne genstande fra hjemmet i Strib.

Tre anholdt

- Jeg vil tro, at vi har fået 90 procent af vores ting tilbage. Vi mangler nogle speciallamper, som sikkert er letomsættelige. Det, der havde værdi for os, har vi stort set fået tilbage det hele, fortæller Susanne Lydholm, der er meget imponeret over politiets arbejde.

- Jeg er glad for, at politiet lykkedes med at skaffe vores ting tilbage. Vi er vildt imponerede over politiet, fortæller hun.

Det lykkedes ikke kun politiet at skaffe tyvekosterne tilbage, men også at anholde en 23-årig kvinde og to 27-årige mænd, der er mistænkt for tyveriet. De er alle tre varetægtsfænslet.