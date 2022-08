De lyse nætter er ved at være forbi

Afhænger af Solens vinkel til horisonten

At der overhovedet kan være lyse nætter i Danmark skyldes, at Solen i løbet af sommerhalvåret har en lang periode, hvor den er mindre end 18 grader under horisonten.

Resultatet er, at Solen har mulighed for at lyse op over horisonten selv efter solnedgang. Dermed bliver nattehimlen lyst op, så det aldrig rigtigt bliver mørkt i sommernatten.