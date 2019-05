Fynsk kandidat forsvarer Fyns Politi: - De passer andre kredses arbejde hele tiden

Store fodboldkampe rundt omkring i landet, grænsekontrol, demonstrationer uden for Fyn, bevogtningsopgaver for Stram Kurs og Rasmus Paludan og meget, meget mere. Der bliver trukket meget på Fyns Politi, som ofte bliver sendt til de andre politikredse, og det ved Naser Khader (K) også, sådan lyder kritikken af den konservative folketingskandidat fra Mark Grossmann, som er fynsk folketingskandidat og politibetjent.

Det ville klæde Naser Khader, hvis han i stedet havde skrevet, at Fyns Politi skulle have flere midler og ressourcer. Alle ved, at Fyn ligger lige imellem Sjælland og Jylland, og de andre kredse trækker meget på det fynske politi. Mark Grossmann, folketingskandidat, Venstre.

- Fyns Politi efterlader jo deres egne opgaver, når de tager ud og passer de andre kredses arbejde hele tiden, og så efterfølgende selv skal tilbage og færdiggøre deres eget arbejde. Når Naser Khader kommer med sådan en opdatering her, er det jo hån og spot mod Fyns Politi, siger Mark Grossmann til TV 2/Fyn.

Et tyveri for et år siden i Søndersø på Nordfyn har i løbet af de seneste dage fået meget landsdækkende opmærksomhed. Tyveriet er endnu ikke opklaret af Fyns Politi, selvom der ifølge butiksejeren var gode overvågningsbilleder, der tydeligt viste gerningsmændene.

Læs også Khader kritiserer Fyns Politi: - fynsk venstremand går til modangreb

Naser Khader var onsdag ude med riven i et facebookopslag, hvor han beskyldte Fyns Politi for ikke at lave deres arbejde ordentligt.

- Man har tid og råd til “brobygning” og dialogkaffe med 10-15 nærpolitibetjente, men når kriminelle fra Vollsmose begår tyveri, har man ikke ressourcer til at fange dem og drage dem til ansvar, lyder det fra Naser Khader.

Han burde vide bedre

Naser Khader er folketingskandidat for Sjællands Storkreds hos Konservative, og på grund af den baggrund, burde han også vide bedre, mener Mark Grossmann.

- Han burde om nogen vide, at den slags bemærkninger slipper man ikke godt afsted med. Det er det værst tænkelige tidspunkt, at han skriver det, som han skriver. Når man politisk går ud med den udmelding, skaber det utryghed - og så er hans formand jo også justitsminister - jeg synes virkelig, det er en underlig tilgang til virkeligheden, siger Mark Grossmann og fortsætter.

- Det ville klæde Naser Khader, hvis han i stedet havde skrevet, at Fyns Politi skulle have flere midler og ressourcer. Alle ved, at Fyn ligger lige mellem Sjælland og Jylland, og de andre kredse trækker meget på det fynske politi - og det er også helt okay. Men med flere midler ville de også kunne nå at klare deres eget arbejde på Fyn, siger folketingskandidaten.

Læs også Få indbrud opklares: Fynske borgmestre kræver handling

Kun fem procent bliver opklaret.

TV 2/Fyn har tidligere fortalt, at der er for få indbrud der opklares på Fyn sammenlignet med resten af Danmark.

Det har dog tidligere været på tale, at der ikke bliver opklaret eksempelvis nok indbrud på Fyn. I perioden fra 2011 til 2018 er kun fem procent af de fynske indbrud blevet opklaret. Det viser tal fra Rigspolitiet, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Se listen over de ti kommuner på Fyn hvor opklaringsprocenten er på sit laveste:

Postnummer By Anmeldelser med fældende afgørelser Antal anmeldte indbrud Indbrud afgørelsesprocent 5953 Tranekær 2 222 1 % 5642 Millinge 1 105 1 % 5462 Morud 6 318 2 % 5883 Oure 2 90 2 % 5474 Veflinge 3 117 3 % 5672 Broby 11 405 3 % 5466 Asperup 6 209 3 % 5932 Humble 5 173 3 % 5592 Ejby 10 311 3 % 5492 Vissenbjerg 20 615 3 %

02:04 Se hele indslaget om Mark Grossmann og Naser Khader her: Luk video

Fakta Mark Grossmann Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Valgt ved kommunalvalget i Odense Født 26. september 1973 i Odense Gift, 3 børn Politiske hverv Næstformand for Børn og unge-udvalget. Odense Kommune, Venstre 2014 - nu Gruppeformand Odense Kommune, Venstre 2014 - 2018 Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre 2014 - nu Se fuld profil