Rige samler sig i samme områder: - Det har en samfundsmæssig konsekvens

Vi foretrækker at være sammen med dem, vi ligner og vores børn går i skole med klassekammerater med samme sociale baggrund.

Det er blandt konklusionerne i en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), so viser, at de danskere som tjener mest, i stigende grad klumper sig sammen i særlige kvarterer. Samme tendens ses i lav- og mellemindkomstgrupperne.

Det har især konsekvenser for folkeskolen. Hvor fire ud af ti skoler for ti år siden havde elever fra alle indkomstgrupper, gælder det i dag kun 27 procent af skolerne.

Men hos Kerteminde Byskole er der stadig mangfoldighed i klasselokalet.

- Det kommer ikke bag på mig. Vi måler normalt ikke på forældrenes indkomst. Det er også mit indtryk af Kerteminde by, at der er en blandet sammensætning af borgere, fortæller skoleleder på Kerteminde Byskole Jesper Bech Madsen.



Byskolen er den eneste folkeskole i Kerteminde Kommune, der har en jævnt blandet elevsammensætning målt på indkomst.

Dannelse i mangfoldighed

Til daglig går der 400 elever på Kerteminde Byskole med to klasser per årgang.

- Vi har elever fra mange forskellige sociale lag, fortæller skolederen.

Det er vigtigt at eleverne i deres skolegang får et indblik i samfundets sociale klasser.

- Det glæder mig, at vi er en skole, som er mangfoldig. Forskelligheden i elevsammensætningen giver forhåbentligt eleverne en dannelse i, at det samfund de kommer ud til, er et samfund, hvor nogen har en høj eller lav indkomst, uddyber Jesper Bech Madsen.

Kerteminde Byskole ser det som skolens vigtigste opgave at tegne et realistisk billede af samfundet.

- Vi skal danne vores elever til det omkringliggende samfund. Det er vores fornemmeste opgave.

Ikke en ny tendens

Undersøgelsens resultater viser ikke en ny tendens i samfundet, men tendensen bremser samfundets udvikling, mener seniorforsker Mette Mechlenborg fra Institut for By, byggeri og miljø ved Aalborg Universitet.

- Det, der er det store problem er, at vi samler os sammen med nogen, der kun minder om os selv. Det, at vi faktisk mister det menneskelige ansigt på, hvordan andre mennesker lever. Det er jo i særdeleshed et problem, når vi også taler om store samfundsmæssige problemstillinger som økonomi, sociale udfordringer og integration.

På lang sigt bliver det et problem, hvis vi klumper os sammen med dem, vi ligner.

- Det har en samfundsmæssig konsekvens, hvis vi ikke ved, hvordan almindelige mennesker lever, og hvordan forskellige udfordringer kan se ud, uddyber seniorforskeren.



Derfor foreslår Mette Mechlenborg, at tendensen bliver taget op til diskussion.

- Det vigtigste er, at vi får en diskussion omkring, hvad er det egentlig for et samfund, vi gerne vil have. Vil vi have et samfund, hvor vi forstår hinanden, og hvor vi er bedre til at forstå andre menneskers måde at leve på, deres udfordringer og deres livsvilkår? Det kræver, at vi møder dem i vores hverdag, fortæller seniorforskeren.

En anden skole som tilbyder en "blandet" skole er Ejby Skole, hvor også alle indkomstgrupper er repræsenteret blandt eleverne.