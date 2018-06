"De skal alle dø": Kritisk video om dyrskuets kælegrise deles vildt på nettet

En video optaget med skjult kamera af Dyrenes Frie Farm på Det Fynske Dyrskue er blevet delt mere end 600 gange på Facebook. Men videoen bygger på en misforståelse, siger dyrskuets formand.

Videooptagelser lavet af Dyrenes Frie Farm på Det Fynske Dyrskue spreder sig hastigt på de sociale medier. I videoen fortæller en mand, at 30 kælegrise aflives og smides ud, når dyrskuet lukker og muger de sidste stalde ud søndag.

Men det er ikke korrekt, siger Det Fynske Dyrskues formand, Torben Povlsen.

Han forsikrer, at grisene ender på spisebordet efter slagtning.

Forhøjet smittefare

Til stor glæde og morskab for nogen og til rædsel og gru for andre - blandt andet formand for Dyrenes Frie Farm, Camilla Kærslund - har de 30 små, nuttede grise ladet sig klappe og klø bag ørerne under hele årets dyrskue.

På grund af forhøjet smittefare, når op mod 50.000 dyrskue-gæster har nusset grisene, kan de ikke komme tilbage til den øvrige besætning. Derfor køres de direkte fra dyrskue til slagteri, når festivalen slutter.

- Jeg kan aldrig nogensinde gå med til at retfærdiggøre tant og fjas i tre dage for så bare at slå grisene ihjel, siger Camilla Kærslund til TV 2/Fyn.

Med skjult kamera talte hun med en anonymiseret mand foran dyrskuets kælefold. I videoen forklarer manden, at smågrisene slagtes og destrueres efter dyrskuet.

"De dør allesammen. Vi tør ikke tage dem hjem, hvis der skulle komme smitte. Alle grise, der har været på dyrskue, skal til slagtning bagefter. Der står alt for mange kroner på spil".

"De skal ikke bruges til noget. Det er affald", forklarer manden i videoen.

Ender på middagsbordet

TV 2/Fyn har ikke kunnet få bekræftet, hvem den anonymiserede mand er, men formanden for Det Fynske Dyrskue forsikrer, at det ikke er ejeren af grisene, der udtaler sig i videoen.

- Jeg ved ikke, hvem der har udtalt sig, men der er nogen, der har misforstået noget, siger Torben Povlen.

Efter at have set videoen på Facebook tog formanden selv kontakt til standen. Han garanterer, at grisene efter dyrskuet sælges som flæskesteg, korteletter og pølser - præcis som de var tiltænkt inden.

- Vi har sikret os, at de grise, der er der, ender på slagteriet og bruges som fødevarer. De bliver hentet af en autoriseret transport, når de er færdige med at være på dyrskue. De bliver kørt til et autoriseret slagteri, hvor de bliver til fødevarer, ligesom alle andre grise gør, fortæller Torben Povlsen.

Opslaget fra Dyrenes Frie Farm er ved denne artikels udgivelse blevet delt mere end 600 gange.

