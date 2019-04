Robotbaby indtager USA: - De skal have en øjenåbner

Når USA's største messe inden for automation og logistik åbner dørene mandag, er Odensevirksomheden Roeq med for første gang.

Robotproducenten fremstiller tilbehør til Mobile Industrial Robots' kørende robotter og mærker stor efterspørgsel på det amerikanske kontinent. Seks udaf ti af deres produkter eksporteres over Atlanten, så USA er Roeq's største marked.

Ordrer klar i bogen

Det sidste år er Roeq vokset fra en fuldtidsansat til i dag at være ti ansatte. Virksomheden er gået fra at have fire til fem forhandlere i august til nu godt 60 forhandlere ialt. Alle underleverandører er lokale og væksten ser ud til at fortsætte.

Allerede nu har teknisk salgschef Peder Grejsen op mod 20 aftaler under Automate, og et par handler står på vippen til at blive skrevet under i Chicago.

Automate er enormt vigtig for os, for at vi kan komme igang og gøre opmærksom på os selv Kenneth Bruun Henriksen, salgsdirektør i Nord Modules

- Vi er kun to år gamle, så det er et stort skridt at tage til Chicago. Men med den vækst, vi har i USA, giver det mening at være synlige og være der, hvor den store efterspørgsel er. Det er ligesom hvis du skal købe en ny bil, som kan den se flot ud på billeder. Her kan du røre og prøve den, fortæller Peder Grejsen.

Fynboer ser potentiale

Startup-virksomheden Nordmodules er med som gæster på Automate for første gang. Virksomheden producerer moduler og applikationer til transportrobotter og samarbejder også med MiR.

Industrien har større fokus på, hvad man skal bruge robotterne til. Derfor bliver efterspørgslen efter tilbehør til dem i form af apps og udstyr stadigt større. På Automate kommer de helt store industrikunder fra både automobil- og luftfartsindustrien

Den nystartede virksomhed er i Chicago for at udbrede kendskabet til standardapplikationerne til de mobile robotter.

- Automate er enormt vigtig for os, for at vi kan komme igang og gøre opmærksom på os selv. Vi forventer at møde en masse nye men også eksisterende kunder og udbrede kendskabet til vores standardapps, fortæller salgsdirektør Kenneth Bruun Henriksen.

Hos Nordmodules har fynboerne pakket kufferten søndag og er rejst til Chicago med store forventninger til mødet med amerikanerne.

- Vi har lige fået en forespørgsel fra Toyota på vores seneste app, og vi har et par leads. Der er et kæmpe potentiale for os i USA, siger Kenneth Bruun Henriksen.

Fakta om Automate Fire fynske virksomheder deltager

Det er Roeq, OnRobot, MiR og Universal Robots

USA's største messe inden for automation og logistik

500 udstillere og 20.000 gæster kommer på messen

Varer fra mandag den 8. april til torsdag den 11. april

Kørende værktøj

Roeq fremstiller tilbehør til MiR-robotter og kan ændre robotterne fra kørende enheder til kørende værktøj. Fynboerne har for nyligt lanceret et topmodul til MiR 500, som der er stor efterspørgsel efter.

Den kan køre med alle former for paller og kundespecifikke applikationer. Vognen kan med et låsemodul låses fast til MiR-robotterne.

Via dockingstationer kører robotten rundt med vogne og kan hente dem. Det sker for eksempel på Køge Sygehus, hvor sygeplejersker kan bruge robotter til at transportere udstyr fra sterilcentralen til de forskellige afdelinger og levere "on demand".

Den fynske teknologivirksomhed har ramt et hul i markedet med de fleksible mobile robotter, som giver en hurtig afslutning på arbejdsgangene med fokus især på sikkerhed.

Virksomhedens trumfkort

Mandag på messens første dag præsenterer Roeq et andet nyt produkt. Det er et intelligent topmodul med en automatisk rullebane, som monteres på toppen af de mobile robotter.

TR500 er navnet, og det passer til de store MiR500 robotter. Modulerne kan selv klare læsning og aflæsning og passer til både amerikanske og europæiske paller. Den skal reducere de fysisk belastende opgave og trucktrafikken foruden at sænke støjniveauet.

- Vi har meget store forventinger og vores amerikanske distributører bakker op om os. Vi forventer, at nogen får en øjenåbner, når de ser vores nye produkt, fortæller Peder Grejsen.

USA er et vigtigt marked på grund af den store afsætning derovre. Roeq har haft nemmere ved at få distributører i tale end forventet.

I Knotts Company ser Mark Howe et stort potentiale i at udstyre MiR500-robotter med automatiske rullebånd.

- Det åbner dørene til nye kundetyper. Vi kan nu også fokusere på kunder, som håndterer materialer, der skal transporteres fra lager til produktionsområde, siger han.

Lynhurtig vækst

Væksten over Atlanten er gået lynhurtigt, og de amerikanske distributør begyndte i september. I dag har Roeq 21 udsalgssteder i USA.

- Jeg tog en tur der over i november og besøgte otte-ti distributører. Den første ordre efter turen fik jeg i lufthavnen, da jeg skulle til at flyve hjem. Det siger lidt om, hvor godt vi har ramt, og vi har sat os rimelig hårdt på det amerikanske marked, mener Peder Grejsen.

Sammen med forsknings- og udviklingschef Benni S. Lund tager han søndag turen over Atlanten.

- De skal have en øjenåbner, og jeg glæder mig til at komme over og mærke atmosfæren. Det er helt specielt, og man bliver nærmest høj. Der er en kanon stemning, og det er sjældent, at man ikke har meget travlt, fortæller han før afrejsen.