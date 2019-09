De studerende klumper sig fortsat sammen i de store byer

Trods politiske intentioner om at sprede de studerende mere ud i landet fortsætter de med at klumpe sig sammen på institutionerne i de største byer.

Det skriver Jyllands-Posten.

I 2019 blev 81 procent af de studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse, optaget i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg, mens 19 procent blev optaget i det øvrige Danmark.

I 2016 var tallet på 80 procent i de fire største byer.

Det viser en analyse fra interesseorganisationen Balance Danmark, der har som målsætning at skabe "geografisk balance" i Danmark.

Minister ærgrer sig

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er ærgerlig over udviklingen.

Hun anerkender, at mange unge søger mod de store byer, og at der er ledige studiepladser på uddannelsessteder i provisen.

- Derfor kræver det et stort politisk fokus at få vendt den her udvikling, for ellers sker centraliseringen af sig selv.

- Vi skal hele tiden have øje på, om man kan oprette nye pladser i Thisted i stedet for Aalborg eller Holbæk i stedet for København, siger hun.

I første omgang er fokus på professionsuddannelser som sygeplejerske, pædagog og lærer.

Samtidig tror ministeren, at det kan hjælpe udviklingen, at regeringen vil skrotte de årlige besparelser på uddannelserne.

Udviklingen rammer virksomheder

Også Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, ønsker forandring.

- Der er brug for at gøre mere, for at man har en bedre adgang til videregående uddannelser uden for de største byer, siger hun til Jyllands-Posten.

Især på universiteterne er rykket mod de store byer tydeligt. Her er blot fem procent i 2019 blevet optaget på en uddannelse uden Aarhus, Aalborg, Odense og hovedstadsområdet, som Roskilde er en del af i Balance Danmarks opgørelse.

Når det gælder professionshøjskolerne, er fordelingen mere ligelig. Her bliver 41 procent af de studerende optaget i de mindre byer, og tallet er steget de seneste år.

Ifølge Jesper Frost Rasmussen (V), der er næstformand i Balance Danmark og borgmester i Esbjerg, betyder udviklingen, at virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft.

- Det er vanskeligt at flytte dimittender, så uddannelserne er nødt til at være der, hvor behovet er. Derfor skal der flyttes uddannelser ud, siger Jesper Frost Rasmussen.