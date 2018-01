De studerendes kvinde blev Årets Fynbo 2017

Den 38-årige leder af Studenterhuset i Odense Anja Følleslev vinder Fyens Stiftstidendes hæderpris Årets Fynbo lørdag formiddag.

Leder af Studenterhuset i Odense Anja Følleslev er lørdag blevet kåret til Årets Fynbo 2017 for sit utrættelige arbejde som frontspids for de studerendes hus.

Anja Følleslev tilføjes til en lang række af fynboer, der har vundet den fine pris. Blandt andet var Grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille Årets Fynbo sidste år, mens musicalinstruktøren Carsten Friis også har vundet hædren et år.

Læs også Grev Ahlefeldt er Årets Fynbo

- Det betyder helt vildt meget for mig, og samtidigt er det meget mærkeligt, at jeg er Årets Fynbo. Det er helt urealistisk, for Årets Fynbo er sådan noget, man bliver, når man er greve og har lavet en Heartland Festival. Jeg er ung og har masser, jeg skal nå endnu, siger Anja Følleslev lige efter, at hun er blevet udnævnt til Årets Fynbo.

Hun er nummer 42 i rækken af Årets Fynbo'er.

Fyens Stiftstidendes hæderpris har været uddelt siden 1976 og lørdag blev dette års prismodtager afsløret i mediehuset på Banegårdspladsen, hvor det ikke bare var prismodtageren, der blev hyldet.

Også de øvrige fire nominerede multikunstner Tine Louise Kortermand, FilmFyn direktøren Bo Damgaard, forfatter Pia Sigmund og iværksætter Finn Gramvad blev hyldet og hædret lørdag formiddag i Odense.

Der skabes fælleskabet

Anja Følleslev blev kåret som Årets Fynbo, fordi hun er en utrættelig leder af Studenterhuset. I begrundelsen bliver der beskrevet, at hun har været med til at forvandle Studenterhuset fra at være en forhutlet ælling til at være en stærk svane med flyvehøjde og stort vingefang.

Og i sin tanketale, fortæller Årets Fynbo da også, at det har været noget af en forvandling af lokalerne, hvor Studenterhuset nu befinder sig i:

- Tak til politikerne, fordi de turde flytte et gammelt bibliotek, der har ligget det samme sted i mange år, så nogle autonome studenrende kunne få plads i stedet, siger hun og griner.

Selvom det er mig, der står her nu, så kunne jeg ikke have gjort det alene Anja Følleslev, Årets Fynbo 2017 og leder af Studenterhuset i Odense

Selvom prisen er gået til Anja Følleslev, så er det ifølge hende selv ikke en pris kun til hende.

- Selvom det er mig, der står her nu, så kunne jeg ikke have gjort det alene, siger hun i sin takketale og fortsætter:

- Det er vigtigt for mig at skabe noget, der kan bidrage til fælleskabet.

Og det må man sige, at Studenterhuset gør.

Læs også Gæsterne strømmer til Studenterhus Odense

Foreningen Studenterhus Odense er nemlig baseret på frivilligt engagement, hvor studerende i fællesskab bidrager til Studenterhusets daglige drift.

Studenterhuset har både studiezoner, bar og caféområde med mulighed for socialt samvær og fællesskab for de studerende i Odense. Studenterhuset byder også på events som koncerter, filmfremvisninger, lounge aftener, udstillinger og ferniseringer, faglige foredrag og arrangementer med det fynske erhvervsliv.

Men for Anja Følleslev er der stadig en masse, der skal gøres.

- Vi er i gang med Studenterhuset version 2.0. I dag må der være 149 mennesker i bygningen, og med lidt penge kan vi få det op på 349, og det har vi virkelig brug for. Vi har koncerter, vi kunne sælge mange flere billetter til, og vi har studerende, vi må sige nej til, fordi de ikke kan være der. Når alle medicinerne starter, kan vi f.eks ikke sige samlet velkommen til dem, fordi de er 200. Det er det samme med pædagogerne - så det vil vi gerne have bedre plads til, siger hun til Fyens.dk