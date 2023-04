De unge mænd bliver på Ærø, mens kvinderne smutter

Ærø er den kommune i Danmark med størst overvægt af mænd.



Og siden 2010 er antallet af kommuner, hvor der er over 10 procent flere unge mænd end kvinder vokset fra 48 til 68 kommuner. Samtidig er der kommet en stadig større overvægt af unge kvinder i København.

Det viser en ny opgørelse foretaget af Dansk Industri på baggrund af befolkningstal fra Danmarks Statistik.



På øen er der 88 procent flere mænd end kvinder. Helt præcist er der 256 unge mænd i alderen 20 – 29 år og 136 unge kvinder i samme alder.



Dernæst følger Samsø, Lyngby-Taarbæk, Billund, Langeland, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Sønderborg. I alle de nævnte kommuner er der over 30 procent flere unge mænd end kvinder.

- Det præger lokalsamfundene og kan gøre det sværere for unge mennesker se en fremtid i den kommune, som de bor i. Det kan også blive en udfordring for de lokale virksomheder at finde de rette kompetencer til virksomheden, siger underdirektør Signe Tychsen Philip fra Dansk Industri.



Forældre spiller stor rolle

Modsat står det til i København, hvor der er 12 procent flere unge kvinder end mænd. I absolutte tal er der i København i 2022 i alt 83.572 kvinder og 74.067 mænd i alderen 20 – 29 år.

Baggrunden for den stadigt voksende andel kommuner med en overvægt af unge mænd er, at de unge kvinder i stigende grad søger til storbyen, da de i højere grad end de unge mænd tager videregående uddannelser.



Siden 2005 er andelen af unge kvinder, der har videreført en lang videregående uddannelse vokset fra 9,6 til 21,5 procent. Til sammenligning er det ”kun” 15,9 procent af mændene, der har en lang videregående uddannelse, viser tal fra Danmark Statistik.

Samtidig er der en massiv overvægt af mænd på særligt de tekniske erhvervsuddannelser, der i højere grad er placeret rundt omkring i landet.

I DI så man gerne, at flere kvinder fandt interesse for netop de tekniske erhvervsuddannelser.

- Det er beklageligt, at vi endnu ikke for alvor har fået brudt op i de traditionelle kønsmønstre blandt erhvervsuddannelserne. Det skal der ændres på. Det handler også om at bryde med forældrenes opfattelse af traditionelle kvinde- og mandefag, da vi ved, at forældrene naturligt har stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg, siger DI’s chef for erhvervsuddannelser Signe Tychsen Philip og tilføjer:

- Der er i dag ingen faguddannelser, hvor køn spiller en rolle for, hvor god man kan blive til det.