Unge flygter fra foreningssporten - i én kommune er hver femte meldt ud

I Assens Kommune gik medlemstallet tilbage med knap 22 procent, men ifølge udvalgsformand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse i Assens, Søren Thomsen (K), så ligger problemet ikke på kommunens skuldre.

- Det skyldes jo højst sandsynligt corona, hvor man simpelthen ikke kunne komme ud og dyrke den aktivitet, som man har været skrevet op til. Og så er det klart, at så er ideen i at være medlem i en forening måske ikke så stor, hvis man faktisk ikke kan lave det, som man gerne ville, siger udvalgsformanden.

I Nyborg Kommune har man i mange år oplevet medlemsfrafald, men sidste år gik kommunen én procent frem.

Generelt pres i hverdagen

Søren Thomsen fortæller da også, at man i Assens har taget flere tiltag for at fremme medlemstallet. Det indebærer blandt andet en klippekortsordning, hvor man kan afprøve nye aktiviteter og et samarbejde mellem skolerne og idrætsforeningerne.

Hos DGI mener man ikke, at corona kan tage hele skylden for det voldsomme medlemsfald, som flere kommuner har oplevet. Her peger man i stedet på, at det skyldes et generelt pres i hverdagen, som flere unge oplever.

- De er enormt skrøbelige, de unge mennesker i forhold til deres identitet, og det handler om at skille sig ud og præstere godt og gøre et godt indtryk og så videre, siger Gitte Madsen, der er formand for DGI Fyn, og fortsætter:

- Men der skal være et frirum i idrætten, og idrætsforeningen skal være et sted, hvor man kan komme hen og grine og have det sjovt og se ud på alle mulige måder og være lige så velkommen næste dag og næste weekend, uanset hvor dygtig man lige er til sin sport.