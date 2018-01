De vandt 50.000: - Vi havde en dårlig lydprøve, og så drak vi et par øl

Causa Sui udgiver syrerock i hele verden, men de står ikke ofte på en livescene. Alligevel trak de tæppet væk under både jury og publikum ved Odense Live Prisen.

Causa Sui er ikke et navn, man tit hører nævnt, men hvis man slår deres globale fanskare sammen, siges den at være ganske betragtelig.

Siden 2005 har de dyrket deres helt egen niche inden for instrumental psykedelisk rock, og med en vedholdenhed udgivet 10 studiealbums og to livealbums.

Lørdag aften blev Odense-bandet kåret som vinder af Odense Live Hovedprisen og modtager af 50.000 kroner. For at vinde, skal man optræde foran aftenens live-publikum og juryen, der afgiver de sidste points. Men det er ikke så tit, Causa Sui spiller live, så færdighederne skulle lige børstes af.

- Sidste gang, vi spillede live, var i august, så vi havde en rimelig sketchy lydprøve i dag. Men så tog vi ned i øvelokalet og fyrede den af et par timer, og så gik vi ud og drak nogle øl. Og så var vi klar, og det gik jo super, fortæller trommeslager Jakob Skøtt.

Causa Sui har aldrig kæmpet for at blive berømte, i stedet har de insisteret på at lave det musik, de holder af.

- Vi har valgt at blive i undergrunden og afvise idéen om, at der findes et kulturelt vækstlag, som man skal kæmpe sig igennem. I stedet bliver vi nede, hvor vi er, og perfektionerer det, som vi startede med at lave. Det appellerer til folk på et mere globalt niveau, og det er derfor, det ligesom er vokset i udlandet. Men det er fedt at komme tilbage, hvor vi startede og få et klap på skulderen, siger Jakob Skøtt.

Her kan du set et klip fra Causa Suis optræden ved Odense Live Prisen.