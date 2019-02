Odense-borgmester: - De var røget ud på røv og albuer

- Var de her ting sket på en kommunal byggeplads, så var der nogle, der var røget ud på røv og albuer.

Så kontant er udmeldingen fra Odense Kommunes borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i kølvandet på Fagbladet 3F's afsløringer af grov underbetaling af mindst 115 udenlandske bygningsarbejdere på Facebook-byggeriet i Tietgenbyen.

Fagbladet 3F har afsløret, at det britiskejede firma Tag og Facade DK har snydt mindst 115 af 278 medarbejdere fra blandt andet Bulgarien, Moldova, Storbritannien og Irland.

Fagbladet 3F skriver, at ti ansatte fra Bulgarien hver især har mellem 70.000 kroner og 220.000 kroner til gode fra firmaet i manglende løn.

Dertil kommer at omkring 200 ansatte hos Tag og Facade DK har fået udbetalt overarbejde uden om det danske skattevæsen. Udbetalingen er sket til udenlandske bankkonti. Og det er ulovligt.

Hovedentreprenøren på byggeriet, britiske Mace, er desuden løbet fra løfter om at tage lokale håndværkerlærlinge ind på byggeriet.

Facebook og Mace må rydde op

Peter Rahbæk Juel understreger overfor fagbladet, at Odense Kommune ikke har mulighed for at opstille krav eller sanktionere et privat byggeri, men han opfordrer Facebook og Mace til at få ryddet op i forholdene.

- Situationen kalder på, at Facebook og Mace anstrenger sig ekstra meget for at sikre, at den danske lovgivning bliver overholdt, og at man ikke underbyder de lokale løn- og arbejdsvilkår på byggeriet. Det er deres byggeplads, så de må sørge for, at det bliver bragt i orden, siger Peter Rahbæk Juel til Fagbladet 3F.

Han tilføjer, at når skatteeksperter udtaler, at det, der foregår, er på den forkerte side af loven, så bør der være nogle alarmklokker, der ringer hos skattemyndighederne.

- Jeg håber, at sagen bliver undersøgt. Vi kan ikke have, at der er virksomheder, der snyder i skat og unddrager sig vores overenskomster.

Peter Rahbæk Juel forventer, at der " lynhurtigt bliver ryddet op":

- Når det er sagt, skal man også huske, at der er mange odenseanere, der er kommet i job gennem de indsatser, vi har haft på Facebook-byggeriet. Så der er både søde og sure ting ved det her byggeri, siger Peter Rahbæk Juel.

Han understreger, at Facebook godt er klar over, hvad Odense Kommunes tilgang er til arbejdsvilkår og sociale klausuler i byggeriet.

Der arbejder i omegnen af 1.000 mand på opførelsen af det 56.500 kvadratmeter store datacenter i industriområdet Tietgenbyen uden for Odense.

