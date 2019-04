Fynske robotter hitter i USA - De vil være brændstof for hele industrien!

Ordrer og kontaktinformationer bugner i bøgerne hos fire fynske robotproducenter, som netop er vendt hjem fra USA's største robotmesse for automation i Chicago.

OnRobot, Mobile Industrial Robots, Universal Robots og Roeq har været over Atlanten for at præsentere deres nye teknolgier på det amerikanske kontinent. Her har interessen for de danske robotter været stor.

- Så er vi ved at kunne trække vejret igen, det har været en helt igennem ubeskrivelig messe i Chicago, og vi var lagt ned, fortæller Peder Grejsen. Han er teknisk salgschef i startup-virksomheden Roeq i Vissenbjerg.

De har mange startup-virksomheder, og de har meget kreative ideer til nye applikationer, som ikke har været anvendt til robotter før. Jeg tror, det vil være brændstof for hele denne industri Patrick Schwarz, bestyrelsesmedlem i IFR

Roeq udvikler produkter og applikationer til Mobile Industrial Robots. Virksomheden har været med på den amerikanske messe for første gang med deres nye produkt, som er et automatisk rullebånd til at sætte øverst på MiR's robotter.

USA mangler arbejdskraft

Og netop Roeq er et eksempel på en af de nye virksomheder, som vil opleve stor vækst. Det mener Patrick Schwarz, som er bestyrelsesmedlem i International Federation of Robotics.

- Danmark har mange startup-virksomheder, og de har meget kreative ideer til nye applikationer, som ikke har været anvendt til robotter før. Jeg tror, det vil antænde hele denne industri, siger han til TV 2/Fyn.

Den amerikanske industri mangler arbejdskraft, og USA har de sidste syv år konstant har øget brugen og køb af robotter. Det er især metal- og maskinindustrien, foruden elektronik- og fødevareindustrien, som vil købe de fynske robotter.

- Der har været en enorm modtagelse for de danske robotvirksomheder som Universal Robots, Mobile Industrial Robots og OnRobot. Masser af interesse for teknologien bag collaborative såvel som mobile robotter og naturligvis alle gribeværktøjerne, siger Jeff Burnstein, der er præsident i Association for Advancing Automation.

Jeff Burnstein er præsident i Association for Advancing Automation og har for nyligt været i Odense for at besøge den fynske robotklynge. Han var imponeret over samarbejdet mellem borgmester, by og forskningsmiljø om virksomhedernes ønske om at blive verdens førende.

Beholder førertrøjen

Og tror man de internationale eksperter, så vil fynboerne kunne beholde førerpositionen, hvis de bliver ved med at fokusere på innovation.

- Vi ser noget udvikling ud af Kina naturligvis, såvel som i Europa og USA. Men jeg tror på nogle områder, at de danske virksomheder har en førerposition på markedet, som de forsat kan bygge videre på, mener Jeff Burnstein

Den fynske robotklynge voksede med 27 virksomheder i 2018, så der nu er 129 medlemmer i klyngen. Samtidig er antallet af medarbejdere steget til 3600, og man forventer, at det tal vil stige yderligere til 4900 medarbejdere i 2020.

I løbet af maj måned regner Mobile Industrial Robots med at være vokset fra 150 til 200 medarbejdere i Danmark. Desuden har virksomheden også fået flere fynske leverandører og samarbejdspartnere og underleverandører, som vil kunne mærke det, når forretningen vokser.

Ifølge Patrick Schwarz skyldes de danske robotproducenters succes ikke bare innovative teknologiske løsninger, men også deres gode forretningsmodeller.

- De har en meget klar ide om eksportmulighederne, så de ikke bare kommer op med gode robotløsninger. De tænker, om løsningen kan bruges mange steder over hele verden, siger han.

I Vissenbjerg udvider Roeq nu sit nordamerikanske netværk af distributører. Virksomheden er det sidste år vokset fra en fuldtidsansat til i dag at være ti ansatte. Alle underleverandører er lokale, og væksten ser ud til at fortsætte.