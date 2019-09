Fredag uden skole: - De voksne skal tage ansvar

Fynske unge klimastrejkede fredag flere steder på Fyn for at råbe politikerne op.

- Jeg synes ikke, at de voksne gør nok. De laver ikke ændringer nok i vores hverdag, siger folkeskoleeleven Emma Vestergård Rasmussen fra Odense.

Strejkerne foregik parallelt i Svendborg, Middelfart og Odense og er en del af bevægelsen #FridaysForFuture, der vil have politikerne til at speede klimaindsatsen op. Og de føjer sig til den række af strejker, der allerede har været på Fyn i løbet af 2019.

- Grunden til, at vi står her igen i dag, er, at vi stadigvæk ikke ser nogen handling, siger Klara Stengaard Brewer, der er medarrangør af #FridaysForFuture-klimastrejken i Odense.

De voksne skal tage ansvar

På Gråbrødre Plads i Odense var skole- og gymnasieeleverne fredag formiddag mødt op med skilte og et budskab:

- De voksne skal tage ansvar.

Ordene her kommer fra efterskoleeleven Kamille Sølyst Heinild. I hånden har hun et papskilt med ordene 'Our future is in your hands'.

- Vi unge kan jo ikke gøre noget. Vi kan ikke rigtig andet end at klimastrejke og ændre på vores hverdag, lyder det fra Kamille Sølyst Heinild, der var afsted med flere fra sin efterskole.

Det er vigtigt, at unge viser politikere og magthavere, at de unge vil se handling, lyder det.

- Jeg tror på, at de har de rigtige ambitioner. Men vi er nødt til at vise som folk, at vi vil se mere - og at vi vil se det nu, siger Klara Stengaard Brewer, der er medarrangør af klimastrejken i Odense.

- I fællesskab rykker det bare så meget

Ved strejken i Odense var der taler, musik og en række aktiviteter. For eksempel kunne man skrive en opfordring til politikerne eller potte en plante. Fællesskabet omkring klimastrejken er vigtigt, lyder det.

- Normalt som enkeltperson føler man måske ikke, at man kan gøre så meget, men ligeså snart man er i et fællesskab, så rykker det bare så meget, siger medarrangør Klara Stengaard Brewer.

Hun har været med til at arrangere flere af de tidligere strejker på Fyn. Ved strejken fredag dukkede omkring 300 personer op, vurderer arrangørerne.

- Det er så fedt at se, at folk stadig er engagerede, lyder det fra Klara Stengaard Brewer.

På Fyn - og i hele verden

Strejkerne på Fyn er en del af en global klimastrejke i byer verden over forud for FN-klimatopmødet mandag den 23. september, hvor verdens ledere skal diskutere klima.

Bevægelsen #FridaysForFuture blev startet for omkring et år siden, da den svenske klimaaktivist Greta Thunberg sidste efterår strejkede første gang foran det svenske parlament. Bevægelsen har siden spredt sig til store dele af verden.

Ifølge registreringerne på hjemmesiden Fridaysforfuture.org har der været over 8000 strejker verden over siden bevægelsens start. Vil du se et kort over alle tidligere og fremtidige klimastrejker verden over, kan du klikke her.

Klimastrejke i Odense fredag den 20. september Foto: Alex Syrik