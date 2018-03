Debat for dig: Vær med i borgerpanelet til Et Sundere Fyn

Du får mulighed for at blande dig i debatten om sundhedsforskning i Region Syddanmark i TV 2/Fyn's nye borgerpanel.

Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og TV 2/Fyn søger borgere til et borgerpanel, som skal følge projektet Et Sundere Fyn. Her er det borgerne, der bestemmer, hvilket forskningsprojekt der skal føres ud i livet med en million kroner.

- Vi ønsker at få en dialog med borgere om, hvad forskning betyder – eller ikke betyder – for dem. Vi vil høre, hvordan det opleves, når man som borger faktisk kan være med til at bestemme, hvad der skal forskes i, siger den ene projektleder Anne Kathrine Overgaard, SDU.

- Borgerpanelet er med til at give borgerne en konkret stemme Thomas Kaarsted, projektleder, SDU

Borgerpanelet er et bredt panel, der skal repræsentere fynboerne. Du kan være single, del af en børnefamilie, have børn, der er fløjet fra reden – eller du kan være gymnasielev eller på vej til at blive lidt ældre.

Sådan deltager du i borgerpanelet Skriv til ’Et Sundere Fyn’ på ako@sdu.dk

Navn

Fødselsår

Køn

Civilstatus

Hjemmeboende børn (ja/nej)

Bopæl (by/land)

Uddannelse

Arbejde (offentlig/privat/selvstændig/ikke i job)

Beskriv dig selv (altid rask, har været syg/er syg, kronisk syg, pårørende)

Din uddannelsesbaggrund kan være lige fra grundskolens niende klasse til en lang videregående uddannelse. Det handler om sundhedsforskning, men du skal ikke have noget forhåndskendskab.

Du kan altid have været rask, du kan have oplevet at være alvorlig syg, eller måske er du kronisk syg – eller måske er du pårørende til en patient. Under alle omstændigheder kan skrive til os om at få en plads i borgerpanelet. Send din tilmelding senest 3. april.

- Borgerpanelet er med til at give borgerne en konkret stemme i debatterne under Et Sundere Fyn. ikke bare ved at sætte din stemme ved et projekt, men også ved at sætte ord på din interesse i sundhedsforskning, kan du være med til at påvirke, hvordan vi fremover kan gøre forskningen mere vedkommende, forklarer den anden projektleder Thomas Kaarsted, SDU.

Som medlem af borgerpanelet siger du ja til at deltage i to gruppeinterview i april, hvor vi snakker om borgernes/din interesse i sundhedsforskning, prioritering af sundhedsforskning og kommunikation af ny viden om sundhed, behandling og helbredelse,

Du skal følge Et Sundere Fyn, som løber fra 15. april til 23. april, hvor du kan møde forskerne i virkeligheden og på skærmen på TV2/Fyn. Den 23. april fra klokken 17.00 til 19.30 skal du kunne deltage i et arrangement i Cortex Park (ved SDU).

Det er gratis at deltage i borgerpanelet. Udgifter til transport med videre dækker man selv.