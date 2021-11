Nordfynske vælgere kritiserer omstridt gylletank

Valgte bolig på grund af placering

Også for vælger i Nordfyns Kommune Malene Pørksen havde gylletanken førsteprioritet.

Malene Pørksen fortæller, at hun flyttede til Gerskov-området for omkring 15 år siden, og valgte en ejendom, der lå inden for kystnærhedszonen, for at være sikker på, hvad der kunne blive bygget omkring grunden.

- Nu viser det sig, at kommunen bare giver tilladelse til at bygge solcelleanlæg det ene sted og en stor gylletank det andet sted, som jo egentlig slet ikke behøver at ligge i en kystnærhedszone, siger Malene Pørksen.

Ved aftenens vælgermøde kunne de nordfynske vælgere altså stille spørgsmål til spidskandidaterne fra de otte partier, der er opstillet til kommunalvalget i Nordfyns Kommune.