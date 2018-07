Indlæggelser: "Alt for mange" ældre er dehydreret

Særligt ældre indlægges på grund af væskemangel eller dehydrering.

Akutmodtagelser landet over får her i varmen henvendelser fra mange, der lider af dehydrering.

Og særligt slemt står det til på Odense Universitetshospital.

Michael Hansen, der er ledende overlæge på Odense Univeristetshospital, ser den kedelige udvikling.

- Vi ser alt for mange, der kommer herind med væskemangel. Nu har det stået på i seks til otte uger. Og der er 10 til 15 patienter om dagen med den problematik.

Cirka 50 procent af de medicinske indlæggelser på OUH skyldes væskemangel. Normalt ligger det tal på 5 til10 procent.

Ældre snydes

Det er især ældre over 70 år, der indlægges - så på plejehjemmet Gurli Vibeke i Odense tager de deres forbehold for at de ældre ikke skal lide for meget under heden.

- Vi nudger dem (påvirker dem ubevidst, red.). Vi skåler med dem, når vi sidder om bordet. Vi har udelukkende mennesker med demens her hos os. De kan ikke altid mærke deres basale behov selv, så det hjælper vi dem med. Det er en af vores fornemmeste opgaver, at vide hvad de har brug for, siger Pia kristensen, der er afdelingsleder på Gurli Vibeke.

Dehydrering er ikke noget, der kommer over en enkelt dag.

- Det er noget, der kommer snigende over nogle dage. Seks til otte dage på almindeligvis, hvor man spiser og drikker lidt mindre. Nogle begynder at falde og andre bliver mentalt anderledes og måske en lille smule mere dement, end de plejer, fortæller Michael Hansen-Nord.

Et godt råd

Derfor har overlægen et godt råd til hvad man kan gøre, hvis man gerne vil sikre sig selv eller sine nærmeste mod dehydrering.

- Man kan at lave et væskeskema, hvor man skriver ned, hvad der er blevet drukket. Og på den måde sikre sig at komme op på 2,5 liter væske i døgnet. Og særligt for ældre er det en god ide, at det er væske som jucie, saft koldskål og suppe, som indeholder mere end postevand. Vores saltbalance bliver svært påvirket, hvis man mangler væske, derfor er det en god idé at drikke noget som eksempelvis saftevand, siger overlæge Michael Hansen-Nord.