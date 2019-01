Del af historisk ejendom sat til salg

Det er Tietgenskolen i Odense, der har sat en del af den tidligere Husmandsskole - Nordisk Landboskole til salg.

Bygningerne er på i alt 3.110 kvadratmeter med et grundareal på i alt 35.833 kvadratmeter. Tietgenskolen har valgt, at tiden er inde til at sælge dele af den tidligere skole fra.

- Vi ønsker at sælge dele af den gamle Husmandsskole - Nordisk Landboskole fra, da fremtidens fokus er på vores kerneydelse - uddannelse, siger direktør Annette Vilhelmsen i en pressemeddelelse.

Bombet af Royal Air Force

Den tidligere husmandsskole lå i Tarup, og den blev i oktober 1943 hovedkvarter for Gestapo. Kort før krigens slutning, den 17. april 1945, blev skolen bombet af englændernes Royal Air Force.

Det kostede ni civile danskere livet og sårede 20, da 12 af de 24 bomber, der blev kastet ved angrebet, desværre ramte det omkringliggende boligkvarter.

I alt 20 ejendomme på Husmandsskolens Allé og Østrupvej blev jævnet med jorden, og mere end 150 ejendomme blev beskadiget.

Ny skole i Paarup

Efter krigen skulle skolen bygges op igen. Resultatet blev, at skolen flyttede ud på Rugårdsvej, hvor man havde købt gården, Vrangsbæk.

Den nye skole blev bygget på hjørnet af Rugårdsvej og Paarupvej, og den stod færdig den 25. maj 1948.

Sælges som et boligprojekt.

Dele af Husmandsskolen sælges nu som et boligprojekt.

- Det bagerste areal i Parken består af flotte, grønne arealer og flere enheder med rækkehuse. Herfra har vi drevet især særlige kursusforløb med tilhørende overnatningsmulighed. Det fortsætter vi med fra hovedbygningen, men kapaciteten på hele arealet er større, end vi har brug for, så derfor er et frasalg et naturligt skridt for os, siger direktør Annette Vilhelmsen.

- Vi er først og fremmest en uddannelsesinstitution, og vi vil styrke dette ved frasalget af rækkehusene. Vi forventer at opnå en god pris på den attraktive grund og af bygningerne, som vi efterfølgende kan geninvestere i ungdoms- og efteruddannelserne, siger hun.

