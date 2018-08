Dele af Fyn uden internet og kabel-tv i timevis

Tirsdag eftermiddag er flere kunder hos Energi Fyn uden internet og kabel-tv på grund af kabelovergravning.

Et kabel er ved en fejl blevet gravet over i Haarby, og det betyder, at dele af Fyn er uden internet og kabel-tv. Det oplyser Energi Fyn.

- Vi har desværre store problemer med vores kabel-tv og fibernetbindelse. Vi arbejder på højtryk med at løse problemerne, men kan desværre ikke oplyse, hvornår forbindelserne er genetableret, lyder det fra Energi Fyn, hvis kunder det er gået ud over.

- Vi beklager meget de gener, det måtte give.

Opdatering Energi Fyn oplyser tirsdag aften, at problemet er blevet løst.

Det er på Syd- og Vestfyn, at de tekniske problemer har drillet tirsdag eftermiddag.

Disse kunder er berørt

På grund af kabelovergravningen er kunder i Haarby, Assens, Snave, Helnæs, Faaborg, Horne, Pejrup, Korinth uden kabel-tv og internet, oplyser Energi Fyn.

Energi Fyn opfordrer sine kunder til at holde øje med energiselskabets hjemmeside.

Tidligere tirsdag var der også et andet teknisk nedbrud på Vestfyn.

Det var også en kabelovergravning, der var årsag til, at cirka 1.000 kunder i Skydebjerg, Grønnemose, Gledsted, Kingstrup, Skaldbjerg, Vejsmark, Skydebjerg, Bred og Vissenbjerg har været uden forbindelse.

Problemet blev dog løst tirsdag eftermiddag.