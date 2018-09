Dele af landsby evakueret efter gasudslip

Den lille landsby Vindinge var fredag formiddag skueplads for et mindre hverdagsdrama, da et gasudslip gjorde, at Fyns Politi og Beredskab Fyn måtte evakuere en lille håndfuld huse.

Under arbejdet med at grave fjernvarmerør ned kom en entreprenør ved et uheld til at grave en gasstikledning ind til en husstand over, hvilket resulterede i et gasudslip i området omkring Åvej i Vindinge.

Han fortæller, at beredskabet definerede et fareområde omkring udslippet på 100 gange 300 meter. Husene tættest på udslippet måtte efterfølgende hurtigt evakueres.

- I sådanne tilfælde definerer vi et fareområde, evakuerer og varsler, hvis det er nødvendigt. Det sidste var heldigvis ikke i det her tilfælde, siger Lars Holm Jensen, indsatsleder ved Beredskab Fyn.

Beboere kunne selv lugte gassen

I alt blev omkring 30 personer evakueret, for i et af husene nærmest ved gasudslippet, blev afholdt et møde med deltagelse af 20-22 personer.

- Dem måtte vi hurtigt have fat i, fordi det var så tæt på. De var også selv begyndt at kunne lugte gassen.

- I husene i periferien af udslippet kunne vi nøjes med at fortælle beboerne, at de skulle lukke vinduerne og blive indendøre, fortæller indsatsleder Lars Holm Jensen, der understreger, at ingen har været udsat for stor fare i forbindelse med udslippet.

Beredskab Fyn og politiet kunne efterfølgende sende bud efter NGF Nature Energy, som kom og lukkede for gasledningen ved at sætte klemmer på.

- Og så kunne vi reetablere området, altså få folk tilbage i deres huse. Nu arbejder de på at få repareret bruddet på gasledningen, siger indsatslederen.

Også Fynbus blev påvirket af gasudslippet, da en af de østfynske busruter måtte lægge ruten om for at undgå at køre igennem fareområdet.