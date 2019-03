Hidsige vindstød: Dele af Ørbækvej spærret efter væltet stillads

Ørbækvej i Odense er tidligt tirsdag morgen spærret fra Nyborgvej til Munkerisvej, da der er fare for, at et stillads på Johannes Larsens Vej vælter ud over Ørbækvej.

Der er etableret omkørsel via Munkerisvej og Nyborgvej.

Omkring klokken 01.30 blev politiet kaldt ud, da dele af det stillads, der står på Johannes Larsens Vej, var blæst i stykker og skabte fare for både trafikanter og eventuelle natlige fodgængere.

- Der blæste dele af stilladset ned, og det landede helt ude midt på Ørbækvej, siger vagtchefen hos Fyns Politi Steen Nyland.

Politiet vurderde på det tidspunkt, at det på grund af den kraftige blæst var for farligt at kravle op og fastgøre stilladset igen, og derfor valgte politiet at iværksætte en afspærring af området.

Politihjemmeværnet på plads

Kompagnichef Bent Nielsen fra Politihjemmeværnet i Odense, der er indsat for at håndhæve afspærringen, fortæller til TV 2/Fyn, at de blev kaldt ud klokken 01.30, og vejstykket som minimum vil være spærret frem til klokken 06.30, hvor en indsatsleder fra Fyns Politi vil inspicere stilladset.

Stilladset, der er opstillet omkring et boligbyggeri på Johannes Larsens Vej, er i fare for at vælte ud på Ørbækvej. Foto: Søren Stjerne Schmidt

Kompagnichefen bekræfter, at en del af stilladset, der er opstillet omkring et boligbyggeri på Johannes Larsens Vej på kanten af Ørbækvej, allerede været væltet ud på vejen.

Derfor er vejen spærret, indtil myndighederne er sikre på, at det ikke sker igen.

- Umiddelbart, når man kigger på vejrprognoserne, ser det ud som om, at vinden stilner af i løbet af morgenen. Men det må bero på en vurdering fra dem derude, siger vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi.

Ifølge Vejdirektoratet forventes vejen at være spærret et stykke op ad formiddagen.

Afspærringen er på Munkerisvej markeret af en bil med blå blink fra Politihjemmeværnet i Odense, på Nyborgvej er den midlertidige lukning markeret med skilte, og også på L.A. Rings Vej spærrer en bil med blå blink vejen og gør opmærksom på afspærringen.

