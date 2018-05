"Delfinerne" blev danmarksmestre 2018 i League of Legends

"Delfinerne" fra AaB Esport vandt lørdag danmarksmesterskabet 2018 i League of Legends i YouSee eSportligaen i Odense Rådhushal.

Danmarksmesterskabet i computerspillet League of Legends blev lørdag afgjort ved et stort stævne på Odense Rådhus. Vinderne blev "Delfinerne" fra AaB Esport fra Aalborg.

"Delfinerne" fra Aalborg vandt en overbevisende sejr over holdet FKE Vikings League 1 fra Taastrup

Danmarksmesterskabet i computerspillet League of Legends foregik i en tætpakket gaming-arena på Odense Rådhus, og stemningen var helt i top, fortæller Frederik Nørbo Jensen, der er spiller på holdet AaB e-fort.

Danmarksmesterskabet er kulminationen på en lang sæson i YouSee eSportligaen, hvor over 1.500 esport-spillere fra hele landet har kæmpet for at kvalificere sig til DM.

"Delfinerne" vandt også retten til at repræsentere Danmark ved VM i esport til november i Taiwan.

Danmarksmesterskabet i computerspillet League of Legends foregik i en tætpakket gaming-arena på Odense Rådhus, og stemningen var helt i top, fortæller Frederik Nørbo Jensen, der er spiller på holdet AaB e-fort.