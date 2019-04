Deling af børneporno: Unge snøftede og var chokerede

En 20-årig fynbo lagde tirsdag formiddag alle kortene på bordet og erkendte, at han til 17 tidligere efterskolekammerater via Facebook delte en børnepornovideo.

Den oplysning kostede ham 20 dages betinget fængsel ved retten i Odense.

Straffen bliver først effektueret, hvis han begår lignende lovovertrædelse inden for det næste år.

Sagen er en del af den såkaldte Umbrella-sag, hvor over 1.000 unge danskere - heriblandt 34 fynboer - er sigtede for at formidle børnepornovideoer.

Den dengang 17-årige gymnasieelev stødte i 2016 på en af de to videoer, der har været i omløb, på det digitale mødested Fundamentum - en blanding af salgs- og billedudvekslingsportal for unge.

Den 17-årige fortalte i retten, at han gættede sig til, at de to unge, der optrådte på videoerne, formentlig var på hans egen alder. De var dog kun 15 år, men alene den oplysning, at den tiltalte erkendte, at de formentlig var jævnaldrende, var nok til at dømme ham for deling af børneporno.

Han fortalte, at det kom som et chok, da han blev kontaktet af politiet,

- Jeg regnede ikke, med, at det var så alvorligt eller, at det var ulovligt, sagde han i retten.

Sagen var en tilståelsessag, og selv om den 20-årige fik ros af dommeren for at have medvirket til en hurtig opklaring af sagen, blev handlingen takseret til 20 dages betinget fængsel.

Den 20-årige, der havde sine forældre med, virkede rolig i retten.

Han skal desuden betale 12.000 kroner til de mindreårige, der optræder på videoen.

Afgørelsen følger afgørelserne i ni prøvesager og en dom fra Højesteret fra januar i år.

Sagen er den anden afgørelse på Fyn i Umbrellasagen, hvor en 21-årig mand fra Middelfart i sidste uge blev dømt for i februar 2016 at have delt to videoer, som viser to personer på 15 år i seksuelle situationer.

Den 21-årige blev idømt 20 dages betinget fængsel.

I retten i Odense i dag var tre andre tiltalte i Umbrella-sagen.

En 22-årig mand fik fire dagbøder af 500 kroner for at have delt den samme video som den 20-årige. På grund af videoens dårlige kvalitet og uklarhed om, hvorvidt man kunne vurdere de deltagendes alder, blev han ikke dømt for deling af børneporno, men kun for blufærdighedskrænkelse og for ikke have indhentet de medvirkendes samtykke til delingen.

Snøftede

En pige, der tilbage i 2016 gik på Mulernes Legatskole, var tiltalt for at have delt en video med to mindreårige.

Hun var dybt berørt, snøftede og sukkede højt. Hun erkendte, at hun havde set dele af videoen, men følt sig krænket.

Hun kunne til gengæld ikke huske, at hun havde delt videoen, selv om anklager Jacob Thaarup fremlagde dokumentation for, at korrespondancen på hendes Messeger-konto på Facebook i høj grad tydede på, at det var tilfældet.

Hendes forsvarer Mogens Juhl gjorde gældende, at det ikke kunne udelukkes, at andre havde misbrugt hendes konto, og at hun derfor bør frifindes.

Det er ifølge anklager Jacob Thaarup en forklaring og et forsvar som cirka halvdelen af de 1.000 sigtede har brugt som forklaring og forsvar.

Han forlangte en straf på tre dagbøder á 500 kroner for blufærdighedskrænkelse af de mindreårige på videoen og for ikke at have indhentet deres samtykke

Den sidste sag i Umbrella-komplekset, der skulle have været for retten i dag, blev udsat.

Frem til den 16. april afgøres yderligere fire sager på Fyn i sagskomplekset. I alt verserer der 34 sager i retssystemet. Dertil kommer 15 sager, som politiet arbejder på lige nu.