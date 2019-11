Flyttehjælp til kriminelle: Delte meninger blandt beboere i Solbakken

I weekenden fik beboerne i boligområderne Påskeløkken, Risinparken, Smedeløkken og Solbakken en seddel i deres postkasse, en seddel, der også blev hængt op i opgangene. På dem står der: "Tilbud. Tilskud til flytning. Har du fået en dom i 2019, har du mulighed for at få flyttehjælp".

Odense Kommune er nemlig klar til at betale kriminelle 15.000 kroner i flyttebonus, hvis de flytter ud af deres boliger i de nævnte områder.

Blandt beboerne i Solbakken, som siden 2017 har været på ghettolisten, har sedlerne om flyttehjælp fået en blandet modtagelse.

39 år i Solbakken

Ole Holm er formand for Afdeling Solbakken og har boet i boligområdet i 39 år. For ham kom sedlen som lidt af et chok. Da han flyttede ind i kvarteret, var det meget mere uroligt, end han oplever det i dag.

- Dengang blev kælderrummene sparket ind hver tredje måned, men det er mange, mange år siden. I dag er det stille og roligt, vi har ikke nogen problemer, fortæller han.

Han kan derfor ikke lade være med at grine over flyttehjælpen.

- Jeg blev lidt overrasket og tænkte: nå. De skyder jo med spredehagl. Det er et forsøg, og om det giver noget, det ved jeg ikke. Vi ved jo ikke engang, om der bor nogen dømte her, siger han.

Et godt initiativ

I Afdeling Solbakken sidder også Birte Ottosen, som næstformand. Hun havde en anden opfattelse af den seddel, hun i weekenden fandt i postkassen.

- Jamen, jeg tænkte, at det var et rigtig godt initiativ. Ikke at jeg sådan er tilhænger af, at man skal give folk penge for at flytte, men vi står over for andre problemer. Så ud af de to onder, synes jeg, at det er rigtig fint, siger hun.

Det drastiske tiltag skyldes, at Odense Kommune vil mindske antallet af kriminelle i ghettoområder som Solbakken. Brian Dybro, der er rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, fortæller, at hvis ikke der findes en løsning på problemet inden nytår, risikerer kommunen at rive 60 procent af byggeriet ned og Solbakken kan blive en hård ghetto. Det er dét problem, Birte Ottosen refererer til, når hun taler om to onder.

Ligesom Ole Holm har hun et godt billede af Solbakken - i hvert fald om dagen.

- I dagtimerne oplever jeg det som stille og roligt. Et trygt kvarter, der fungerer fint. Der er lidt flere problemer, når vi rammer de mørkere timer. Der er i hvert fald nogle områder, hvor folk i min alder er utrygge ved at færdes, når det er mørkt, forklarer Birte Ottosen.

Sende et signal

Boligselskaberne FAB, Civica og Odense Boligselskab vil betale for flytningen og dertil giver 14 dages husleje i en ny almen bolig til de kriminelle, der skal flytte. Desuden vil de friholde de dømte beboere fra at skulle betale indskud i en ny bolig i et andet område.

Spørgsmålet er bare, om man kan få dem til at flytte. Det er Ole Holm ikke sikker på.

- Det ville da hjælpe, hvis man kunne få dem til at flytte, men det tror jeg ikke, at de gør. Hvis jeg havde en dom og fik sådan et tilbud, så tror jeg da ikke, at jeg ville stille mig frem og sige: "juhu, jeg har en dom", siger han.

15.000 kroner, 14 dages husleje og intet indskud. Det kan ligne en belønning, men Birte Ottosen ser det ikke som en belønning til de kriminelle.

- Det synes jeg ikke, at det er. Jeg synes, at det er et signal til andre om, at det ikke kan svare sig at være kriminel, siger hun.

Hun håber, at der kommer noget ud af de mange sedler i postkassen og opgangen, så de ikke vil blive udsat for en nedrivning.

- Det ville betyde alverden. Det betyder, at vi stadig kan have nogle gode boliger, som ligger utrolig centralt og som er til at betale. Det ville være langt det bedste, understreger Birte Ottosen.

