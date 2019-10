Kæmpebøde: Deltidslandmand dømt for uforsvarlig behandling af dyr

I januar 2018 besøgte politi sammen med embedsdyrelægen gården i Blommenslyst, hvor den 56-årige deltidslandmand havde sine 54 køer og kalve.

- De kunne konstatere, at dyrene var i dårligt huld, som det kaldes, når dyrene mistrives. Både kalve og køer manglede foder, og især kalvene fik slet ikke det rigige foder, fortæller anklager Klaus Holten Kristensen fra Fyns Politi.

Nægter sig skyldig

I følge anklageren havde dyrene unaturligt store hoveder på grund af underernæring. Nogle af dyrene havde hoste og influenzalignende symptomer. Samtidig blev der fundet søm i nogle af boksene, hvor dyrene gik, og et enkelt dyr var viklet ind i et tov, som det kunne falde i.

Læs også Dømt for dyremishandling: Hund stukket ihjel med køkkenkniv til sommerfest

Manden nægter sig skydig i uforsvarlig behandling af dyr, da han ikke mener, at dyrene er blevet fodret forkert. Men retten fandt det bevist, at både køer og kalve er blevet behandlet både uforsvarligt og groft uforsvarligt. Blandt andet er dyrenes tilstand blevet vurderet af Veterinært Sundhedsråd.

Trampede rundt i prydhave

Sagen startede tilbage i januar 2018, hvor en nabo til deltidsmanden klagede over, at dyrene fra nabogården trængte ind på nabogrunden og trampede rundt i prydhaven. Kort efter fik deltidslandmanden besøg af myndighederne, som konstaterede, at der var tale om både uforsvarlig og grovere uforsvarlig behandling af dyr. I modsætning til dyremishandling, som der ikke var tale om her, straffes de to første forhold med bødestraf i førstegangstilfælde.

Læs også Køerne har givet Nicolai muligheden for et andet liv

- Han får den store bøde, fordi den uforsvarlige behandling er gået ud over flere dyr. Samtidig får han en ekstra bøde fordi han har krænket mark- og vejfredsloven ved at lade sine køer og kalve trænge ind hos naboen, forklarer anklageren.

Bøden lyder på 38.000 kroner.