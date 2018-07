Demente husker den store kærlighed med dans og musik

Torsdag var der asfaltbal i Svendborg og det vækkede nogle helt særlige minder blandt nogle af deltagerne.

Benene behøver ikke fejle noget, selvom man lider af demens. Det ved beboere i Svendborg Demensby, der deltog i torsdagens asfaltbal i byen.

De danser måske hverken ligeså hurtigt eller meget, som andre, der er til fest. Nogle mødes også uden at danse. Birgit Musaeus og Elmer Nielsen mødte hinanden gennem dansen.

- Jeg kan da godt huske hende fra mine unge dage oppe i centeret. Hun satte sig ved det lange bord, gav mig hånden og sagde hvad hun hed. Der var hun ganske nydelig at se på. Se bare hvad der er sket med mig, siger Elmer Nielsen.

Og sådan fandt de to sammen.

- Jeg synes, det er meget livsbekræftende.Vi danser, hver gang vi kan komme til det. Jeg bliver glad af at være her. Man danser, synger og snakker med hinanden, siger Birgit Musaeus.

Fest for alle

Der er mange musikfestivaler på Fyn. Og derfor synes projektleder Annette Søby også, at der skulle være fest med asfaltbal i Demensbyen i Svendborg.

- Det betyder rigtig meget for beboerne. Sang og musik det kan noget. Især for folk med demens. Der er så meget genkendelse i det. De fleste holder af musik og har været til koncerter.

Bevægelse er vigtig

Aktivitetsmedarbejder Marianne Egedal fra Bryghuset i Svendborg Demensby har tidligere udtalt til TV 2/Fyn, at de ældre skal sørge for at holde sig i gang. Hun nævner blandt andet, at bevægelse påvirker sanserne.

Hun udtalte tidligere:

- Selvom man er dement og ikke husker så godt, handler det om at give beboerne nogle stjernestunder. Kroppen kan måske huske noget, selvom ordne ikke kan komme ud af munden. Der sker noget positivt i kroppen.