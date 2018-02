Demente løber for kronprinsen

125 demente i Svendborg Demensby træner til Royal Run.

Benene behøver ikke fejle noget, selvom man lider af demens. Det ved 125 beboere i Svendborg Demensby, der af DGI er inviteret til at deltage i Royal Run.

De løber måske hverken ligeså hurtigt eller langt, som de andre danskere, der sammen med kronprinsen løber i anledningen af tronarvingens 50-års fødselsdag. Mange af dem løber faktisk slet ikke. Men de mindst kuldskære beboere går og bevæger sig for Kronprins Frederik.

Læs også I form med Royal Run: Borgmester vil løbe for kronprinsen

- Det er da meget sjovt at prøve det. Jeg skal godt nok have hjælp til meget jo, siger Lars Buxbom Nielsen, der på dagens rute bliver skubbet i en kørestol.

Evnen til at løbe har demensen stjålet fra mange af beboerne. Derfor deltager de heller ikke i Odense på kronprinsens fødselsdag, men træner til et mindre event den 15. maj - en uge inden kronprinsens runde fødselsdag.

- Udgangspunktet er, at vi skal uden for og have det sjovt. Det bliver for stort for os at deltage i Odense, så vi laver vores eget Royal Run i vores park, fortæller projektleder Annette Søby.

Rejste sig fra kørestol

Forskning viser, at motion gavner demente. Det stopper ikke udviklingen, men kan have en forsinkede effekt.

Derfor tog en af dagens deltagere sin træning med ekstra glæde.

Læs også Svendborg: Danmarks første demensby åbner i dag

- Det er først nu, jeg er begyndt rigtigt at kunne gå. For et par år siden sad jeg i kørestol, fortæller Mogens Brandt.

Kun ved hjælp af "træning, træning, træning" kunne Mogens Brandt rejse sig fra kørestolen.

Kronprinsen løber i Odense, Esbjerg, Aarhus, Aalborg og København.