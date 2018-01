Demonstration i Ringe: - Kommunen svigter de borgere, der har allermest brug for den

En gruppe borgere i Faaborg-Midtfyn vil have retssikkerhed og anstændighed tilbage. Mandag eftermiddag demonstrerer de foran rådhuset.

Når den nye kommunalbestyrelse i Faaborg-Midtfyn mødes for første gang mandag eftermiddag, bliver de budt velkommen af en gruppe demonstrerende borgere.

Under overskriften "Borgere for retssikkerhed og medmenneskelighed i Faaborg-Midtfyn Kommune" har Christian Hansen været med til at arrangere en demonstration foran rådhuset i Ringe.

- Vi går ikke op og demonstrerer imod noget, men for noget, siger Christian Hansen.

Fællesskab fremfor koncern

Gruppen bag demonstrationen ønsker blandt andet at gøre politikerne opmærksomme på, at kommunen skal tilbage til at være et fællesskab og ikke en koncern, og at kommunens fornemmeste opgave er at forstå og hjælpe de mennesker, som ikke kan klare sig selv - fremfor at bekæmpe dem.

Svigter de svageste

Gennem det seneste år har der været flere eksempler på sager, hvor kommunen har svigtet sin opgave, mener Christian Hansen.

Det er for eksempel sagen om den svært autistiske Benjamin, som trods speciallægens klare advarsler om, at han led overlast, blev tvunget til fuld skoletid.

Sagen om Gitte Nielsen, som kommunen forsøgte at presse ud i en tarmoperation, som ifølge læger ville være for risikabel - og sagen, hvor en mand hældte benzin ud over sig selv i frustration over det lokale jobcenters behandling.

- Vi kan ikke være bekendt at agere sådan her overfor mennesker, der har brug for fællesskabets hjælp.

Bander koncernen langt væk

Selv har Christian Hansen gennem en årrække fungeret som bisidder for en mand med store psykiske problemer og flere selvmordsforsøg bag sig.

- Når man oplever at sidde med et andet voksent menneske, der sidder og græder i ens arme, så bander man godt nok den her koncern langt væk, fordi den tillader, at det her sker. Det er ikke det fællesskab, jeg har lyst til at være en del af og bidrage til, siger Christian Hansen.

Er det sådan, vi synes det skal være?

Man kunne jo vende det om og sige, at det var åbenbart en koncern, borgerne ville have - de har i hvert fald stemt politkere ind sidste gang, som valgte at gå den vej...

- Det kan man godt vælge at sige, men jeg tror, at både borgere og politikere er udfordret at ting på strukturelt niveau. Jeg tror ikke, at det er et bevidst valg, at det er endt her. Jeg tror ikke på, der sidder en masse borgere derude og ønsker sig, at kommunen bliver drevet som en forretning. Man er bare ikke kommet til at tænke over det.

Christian Hansen håber, at det nyvalgte byråd vil tage imod invitationen til at komme ud og lytte til de fremmødtes historier.

- Nu er vi nødt til at stoppe op og kigge på os selv og sige, hvad er det, vi er ved at blive til? Er det virkelig sådan, at vi synes det skal være?, spørger Christian Hansen.