Fodboldbane smadret af bildæk: - Den er voldsomt beskadiget

Næsby Boldklub har fået smadret græsset på en af sine fodboldbaner. En eller flere biler har kørt dybe dækspor i græsset, og det får konsekvenser for klubben.

- Det er en nabo, som opdager det, da han går tur med sin hund, siger næstformand for Næsby Boldklub, Erik Bech.

- Billederne viser, at banen er voldsomt beskadiget, siger Erik Bech.

Hvor meget det egentlig har larmet, mens en eller flere gerningsmænd har kørt rundt, er ikke til at svare på.

- Det er jo formentlig foregået om natten, for det ligger forholdsvis tæt op af et beboelseskvarter. Man kan godt være lidt overrasket over, at det ikke er opdaget før, siger Erik Bech.

Erik Bech forestiller sig, at det bliver svært at finde gerningsmændene. Klubben har delt billeder fra hærværket på Facebook og håber, at nogen i området har hørt eller set noget.



Kan påvirke flere sæsoner



Den ujævne boldbane kan være flere sæsoner om at blive normal igen, og det er et stort arbejde at renovere banen.

- Det kommer jo til at koste en fuld renovering af banen, fordi den er kørt op med dybe kørespor. Det er et stort arbejde, som klubben selv skal stå for, siger Erik Bech.

- Vi har allerede fået første respons fra det hold, som bruger den bane, og de er dybt ulykkelige over det.

Næsby Boldklub er fuldt belagt, så derfor er der nogle hold, som ikke kan undgå at skulle spille på den ødelagte bane.

- Der er ingen tvivl om, at banen hele sæsonen vil være præget af, at den er i dårlig stand, fordi den formentlig skal lappes ad flere omgange. Sådan nogle kørespor sætter sig og kan for den sags skyld sidde der i flere år, hvor banen vil være ujævn i flere sæsoner.

Hærværket er anmeldt til politiet.

Fyns Politi har ikke været tilgængelige til en kommentar endnu.