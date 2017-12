Den første i Danmark: Ahmad tester faldskærm, der skal redde astronaut

Fynsk faldskærmsudspringer sprang torsdag som den første i Danmark med tre faldskærme på én gang. Springet var en test i forbindelse med en rum-mission.

Et lille propelfly hopper og danser over startbanen i HCA Lufthavn i Odense.

Om bord er en pilot og tre faldskærmsudspringere.

Det var et flot syn, et smukt syn og et utrolig vigtigt skridt på vejen mod bemandet amatør-rumfart. Mads Stenfatt, Copenhagen Suborbitals

Én af dem er Ahmad Rahman fra Odense. Han har fået til opgave at teste en ganske særlig faldskærm, der består af tre skærme. Sådan en er der aldrig nogen, der har sprunget med i Danmark før.

- Der er altid nerver på før et spring, og det her er nok det mest komplicerede spring, jeg har prøvet. Jeg er ikke nervøs, men jeg er spændt på, hvad der sker, fortalte Ahmad Rahman kort før han steg om bord i propelflyet.

Testen skal afgøre, om den tre-delte faldskærm kan magte at bringe en rumkapsel og en astronaut sikkert tilbage til jordens overflade efter en rum-mission.

Det er projektet Copenhagen Suborbitals, der står bag rum-missionen. Alle projektets deltagere er frivillige og tæller alt fra smede til ingeniører. Når deres raket og astronaut en dag endelig flyver mod stjernerne, bliver det verdens første amatør-astronaut i rummet.

FAKTA: Copenhagen Suborbitals Copenhagen Suborbitals er navnet på et projekt, der skal sende den første amatør-astronaut i rummet.



Projektet består af 50-60 frivillige, der arbejder med alle dele af projektet - lige fra smedning og ingeniørarbejde til kommunikation og PR.



Copenhagen Suborbitals er hovedsageligt finansieret af crowdfunding. Det vil sige, at de får penge af ganske almindelige mennesker, der støtter projektet.



Projektet skal munde ud i opsendelsen af raketten 'Spica', der skal flyve 100 kilometer ud i rummet og vende hjem igen.



Der er endnu ikke sat navn på den astronaut, der skal være ombord på Spica-raketten.

Har taget to år at konstruere

Flere kilometer over jordens overflade kaster de tre piloter sig ud af propelflyet.

Se tidslinje over Copenhagen Suborbitals' missioner. Foto: Pressefoto / Copenhagen Suborbitals

De glider ubesværet gennem luften, før en efter en udløser deres faldskærme.

Udover Ahmad Rahman er Mads Stenfatt en af springerne. Han er 'parachute lead', hvilket betyder, at den tre-delte faldskærm er hans projekt. Den har taget to år at konstruere.

- I 1960'erne lavede NASA en analyse, der viste, at tre faldskærme er den sikreste måde, hvis man vil undgå skader på rumkapslen. Det hjalp dem for eksempel under Apollo-missionerne, forklarede Mads Stenfatt tilbage på jorden.

- Faldskærmen er en vigtig del af projektet. I dag skal vise os, om vi har styr på det.

Højt over jordens overflade viser det sig, at Mads Stenfatts faldskærm virker. Næsten.

VIDEOKLIP: Her springer Ahmad Rahman ud med den tre-delte faldskærm:

'Et utrolig vigtigt skridt på vejen'

I 1500 meters højde skiller Ahmad Rahman sig fri af den tre-delte faldskærm. Han falder mange meter i frit fald, før han udløser en anden faldskærm, han bar under den første.

Læs også Utæt fly stopper test af faldskærm til rumraket

Nu må den tre-delte faldskærm klare sig selv. En af dens skærme folder sig ikke lige så meget ud som de andre, men missionen betragtes stadig som en succes, da de tre faldskærmsudspringere er sikkert tilbage på jorden.

- Det var et flot syn, et smukt syn og et utrolig vigtigt skridt på vejen mod bemandet amatør-rumfart, siger Mads Stenfatt. Han har fået sin faldskærm over skulderen og er på vej tilbage til faldskærmsklubben Center Jump ved HCA Lufthavn, hvor dagens mission startede.

Også Ahmad Rahman er godt tilfreds.

- Det gik meget godt. En af skærmene åbnede ikke efter fem sekunder, men jeg håber, det er nok til at udvikle de sidste systemer, der skal til.

Copenhagen Suborbitals har endnu ikke sat dato på, hvornår opsendelsen af den første bemandede amatør-rumraket 'Spica' skal finde sted.

Se indslaget, der blev sendt på TV 2/Fyn den 28. december: